В Калуге открылась выставка «Остановись, мгновенье!»

В экспозиции государственного архива документов новейшей истории представлены фотографии, отражающие изменение облика жителей Калуги – от снимков, выполненных в начале прошлого века, до портретов калужан советской эпохи.

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев приветствовал гостей выставки и поблагодарил работников архива за плодотворный труд по сохранению истории нашего города.

«На представленных фотографиях запечатлено множество людей труда. Символично, что в год 655-летия Калуги, наши крупнейшие предприятия также отмечают юбилеи. Калужскому турбинному заводу исполнилось 80 лет, Управлению калужского троллейбуса – 70 лет, заводу «Калужский двигатель» – 60 лет. Десятки тысяч работников этих предприятий трудились и созидали, строили жилые кварталы, больницы, дома культуры, пионерские лагеря, школы и детские сады, создавали ту Калугу, которую мы знаем и любим. Благодарю организаторов выставки и всех сотрудников архива. У вас всегда получается интересно, красиво и доступно показать историю нашего города. Все мы должны помнить о достижениях наших предков, это особенно важно для молодого поколения», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.