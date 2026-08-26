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Общество

Форум «Диалог о фейках 4.0» пройдет в Москве 22 сентября

Дмитрий Ивьев
26.08, 15:10
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В Национальном центре «Россия» соберутся более 2000 участников из 80 стран, чтобы обсудить противодействие недостоверной информации.

В 2026 году центральными темами форума станут:

· Противодействие дезинформации в ходе выборов в Госдуму РФ;

· Влияние фейков на политику, экономику и бизнес;

·Развитие искусственного интеллекта и его применение в творческих индустриях.

·Отдельное внимание уделят вопросам вовлечения подростков в киберпреступность и мошенничествам в отношении несовершеннолетних.

В рамках форума АНО «Диалог Регионы» презентует свежие исследования о мошенничестве против детей и использовании ИИ-инструментов молодежью. Среди спикеров заявлены представители МИД РФ, МВД, Центробанка, а также зарубежные специалисты по расследованиям и фактчекингу.

Регистрация открыта до 17 сентября включительно. 

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