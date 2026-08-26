Калужская область лидирует по качеству организации муниципального земельного контроля

В августе этого года на заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство» Калужская область вновь была отмечена как лучший регион по организации осуществления муниципального земельного контроля. По информации Минсельхоза России, возможности увеличить посевные площади за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель есть в 51 регионе. В общей сложности речь идет о более чем 10 млн гектаров пашни. В Калужской области к концу 2030 года необходимо возвратить в оборот порядка 186 тыс. га сельхозугодий.

За последнее десятилетие в Калужской области доля используемой пашни выросла с 50% до 70%. В 2025 году удалось возвратить в оборот 13,6 тыс. га земли. В планах этого года – ещё 20 тыс. га.

Без качественной организации земельного контроля в муниципалитетах выполнить намеченное сложно. Поэтому эта работа находится на особом контроле регионального минсельхоза. В 2026 году в рамках муниципального земельного контроля проведено уже более 3 тысяч контрольно-надзорных и профилактических мероприятий на площади свыше 80 тысяч га. Напомним, что всего планировалось в этом году проверить 5 тыс. участков, занимающих свыше 95 тыс. га.

В числе лидеров этого года – Малоярославецкий округ. Уже несколько лет муниципалитет стабильно повышает площади сельхозугодий. В этом году возвращено в оборот свыше 308 га пашни. Результат этой работы – растущий вклад малоярославецких аграриев в укрепление продовольственной безопасности страны. Например, ООО «Холмы», которое выращивает зерновые культуры и рапс, за последние шесть лет увеличило почти в пять раз свои посевные площади. Расширение производственных площадей ООО «Валов Групп» позволило за три года нарастить поголовье дойных коров с 756 голов до 920, а также увеличить надои. В 2024 году от фуражной коровы они получали 5127 кг молока, в 2025 году - 5144 кг, прогноз на 2026 год - 8100 кг.