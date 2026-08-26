От пикселя до реальной детали: в Калужской области ломают стереотипы о заводских профессиях

С 21 по 26 августа Калуга принимает финал престижного чемпионата «Профессионалы» по промышленным компетенциям. Событие приобрело глобальный масштаб: более 15 тысяч участников из России и 30 стран мира (включая страны БРИКС и Африки) собрались, чтобы продемонстрировать, как выглядит производство будущего.

В фокусе внимания — 14 передовых направлений, среди которых промышленная робототехника, мехатроника и инженерия космических систем. Однако важнейшей миссией чемпионата остается работа со школьниками — теми, кому предстоит управлять этой техникой через 5–10 лет.

Эксперты в сфере HR подчеркивают: ранняя профориентация работает только тогда, когда ребенок может напрямую прикоснуться к технологиям. Современные подростки не верят абстрактным обещаниям — им важно видеть результат здесь и сейчас. Следуя этому тренду, компания SINTEC Group интегрировала в программу свой мастер-класс по 3D-моделированию, развернув для ребят практическую лабораторию аддитивных технологий.

Маршрут строился по принципу «от идеи до осязаемого продукта». Школьники проектировали цифровую модель в CAD-системах, настраивали параметры печати и буквально через несколько минут держали готовую, созданную собственными руками деталь. Для многих это стало первым открытием: современная промышленность — это не монотонный ручной труд, а симбиоз IT, дизайна и передовой инженерии.

Михаил Мишустин

Председатель Правительства Российской Федерации Правительство уделяет приоритетное внимание развитию системы среднего профессионального образования, усилению взаимодействия между учебными заведениями и работодателями, помогая молодым людям выбрать востребованные специальности и строить успешную карьеру. Именно такие мероприятия, как чемпионат "Профессионалы", открывают перед молодежью широкие возможности, позволяют продемонстрировать мастерство и начать трудовую деятельность в ведущих компаниях.

Владислав Шапша

Губернатор Калужской области В Калужской области подготовлен семилетний прогноз кадровой потребности. Под запрос предприятий увеличивается число бюджетных мест в колледжах. За 5 лет их количество выросло на 20%. Во всех колледжах и вузах работают центры, помогающие в поиске работы, открываются новые специальности, необходимые экономике региона.

Ольга Сысоева

Директор по персоналу SINTEC Group Мы видим, как меняются поколения: современным ребятам важна сопричастность и возможность влиять на продукт. Аддитивные технологии дают тот самый мгновенный отклик — ты видишь, как, казалось бы, простая мысль обретает физическую форму. Наша задача как работодателя — не просто познакомить ребят с профессиями и оборудованием, а зажечь искру инженерного азарта. Мы выстраиваем бесшовный трек: от первого детского мастер-класса до осознанного выбора технического вуза и стажировки на нашем современном производстве и в лабораториях, где ребята будут бок о бок работать с лучшими представителями отрасли.

Работа со школьниками и студентами для компании — не разовая акция, а стратегическая инвестиция в кадровый суверенитет региона. Формат живого диалога поколений, где опытные инженеры-практики на равных говорят с молодежью, помогает растить новое поколение специалистов — смелых, цифровых и готовых менять целую индустрию.