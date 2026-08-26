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Поддержка рядом: «Новые люди» открыли в Калуге штаб, где помогут одиноким мамам

Светлана Теплякова
26.08, 15:01
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Корреспондент «Калужского перекрестка» побывала в новом центре. О том, как устроена там работа, — в нашем материале.

Новый штаб помощи юридической и психологической помощи одиноким матерям, открытый при поддержке партии «Новые люди», уже принимает первых посетительниц. Мы приехали, чтобы посмотреть, чем здесь действительно могут помочь.

Оказывается, в стенах фонда калужанки, воспитывающие детей в одиночку, могут получить бесплатные консультации квалифицированных юристов. Женщинам разъясняют их права. Специалисты помогают разобраться в запутанных вопросах взыскания алиментов, подсказывают, как грамотно оформить положенные льготы и выплаты, составляют необходимые документы и выстраивают стратегию защиты интересов матери и ребёнка в суде. Кроме того, каждая посетительница может рассчитывать на психологическую поддержку.

— Самое важное для меня, чтобы женщина уходила отсюда не с абстрактным советом, а с планом действий, — говорит депутат Законодательного Собрания Калужской области, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Анастасия БУРЛЯЙ. — Что делать прямо сейчас, куда идти, какие документы нести, как защитить себя и ребёнка. Это должно быть понятно каждому.

Штаб в Калуге работает в рамках программы, которая уже запущена в Москве и других регионах. Там она очень востребована, так как матери-одиночки сталкиваются с множеством вызовов — от оформления документов до защиты своих прав в суде, и часто вынуждены решать эти проблемы без чьей-либо помощи. В основе этого подхода — законодательные предложения, неоднократно озвучивавшиеся депутатом Госдумы от партии «Новые люди» Ксенией Горячевой. Среди них — пакет мер по защите женщин, известный как «Манифест женщин России», который нашел поддержку сотен тысяч людей, принятие закона о домашнем насилии и создание государственного алиментного фонда.

«Новые люди» планируют и дальше открывать подобные штабы в городах в других городах. А параллельно с этим будет усиливаться законодательная работа по поддержке семей с детьми — от местных консультаций до федеральных законов.

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