Проект «Выбор 31» разработали для защиты детей от вербовщиков в сети
Как отмечают авторы, вербовка не начинается с прямого призыва к теракту: сначала злоумышленники изучают интересы человека, завоевывают его доверие и предлагают «безобидную» задачу. Например, сделать фото здания, передать посылку или просто понаблюдать за объектом за деньги. Но зачастую это подготовка к преступлению.
Опубликованы признаки того, что подросток общается с злоумышленниками:
Ребенок резко стал скрытным, удаляет переписки или прячет экран телефона, когда входят родители
Появились новые «друзья» или кураторы в сети, которые требуют не рассказывать о них взрослым.
У подростка появились необъяснимые деньги или дорогие вещи.
Он говорит о «важных заданиях», «легком заработке» или проявляет необычный интерес к режимным или стратегическим объектам города.
Проект «Выход31» создан специально для помощи семьям, которые столкнулись с попытками вербовки.
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