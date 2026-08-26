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Общество

Проект «Выбор 31» разработали для защиты детей от вербовщиков в сети

Дмитрий Ивьев
26.08, 11:00
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Как отмечают авторы, вербовка не начинается с прямого призыва к теракту: сначала злоумышленники изучают интересы человека, завоевывают его доверие и предлагают «безобидную» задачу. Например, сделать фото здания, передать посылку или просто понаблюдать за объектом за деньги. Но зачастую это подготовка к преступлению.

Опубликованы признаки того, что подросток общается с злоумышленниками:

Ребенок резко стал скрытным, удаляет переписки или прячет экран телефона, когда входят родители

Появились новые «друзья» или кураторы в сети, которые требуют не рассказывать о них взрослым.

У подростка появились необъяснимые деньги или дорогие вещи.

Он говорит о «важных заданиях», «легком заработке» или проявляет необычный интерес к режимным или стратегическим объектам города.

Проект «Выход31» создан специально для помощи семьям, которые столкнулись с попытками вербовки.

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