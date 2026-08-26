Сентябрьский старт: как помочь ребенку войти в школьную жизнь без потерь для здоровья
Летние витамины не панацея
— Лето — время активного отдыха, — отмечает Елена Анатольевна. — Для девочек очень важно перед началом учебы пройти профилактический осмотр. Отдых на природе, купание в природных водоемах могут привести к ряду осложнений, особенно у детей со слабым иммунитетом.
В первую очередь это воспалительные процессы, вызванные переохлаждением. Не исключены риски случайных инфекций. В любом случае, начинать учебный год нужно в полной уверенности, что репродуктивная система в порядке — это один из ключевых факторов здоровья.
Несмотря на обилие свежих фруктов и овощей, именно осенью традиционно растет число простуд. Причина — резкая смена распорядка дня, которая становится стрессом для иммунитета.
Чтобы смягчить этот переход, заблаговременно начните сдвигать график: будите ребенка раньше и укладывайте вечером, также постепенно смещая время. Это снизит утомляемость в первые учебные дни.
Медицинский чек-лист — это не пустая формальность
Общие рекомендации для девочек и мальчиков предполагают посещение и других специалистов:
- педиатра — он даст общую оценку развития и режима питания;
- невролога — чтобы убедиться в зрелости нервной системы, от которой зависят внимательность и усидчивость;
- ортопеда — он проверит осанку и стопы, ведь долгое сидение и тяжелый ранец создают риск сколиоза и плоскостопия;
- офтальмолога и ЛОРа — не замеченные вовремя нарушения зрения или слуха часто становятся скрытой причиной плохой успеваемости.
Домашнее рабочее место тоже влияет на здоровье
Стол и стул подбирайте строго по росту: ноги под прямым углом упираются в пол, спина касается спинки, край стола — на уровне солнечного сплетения.
Свет для правшей падает слева, для левшей — справа. До школы достаточно заниматься не дольше 30 минут в день с частыми перерывами.
Психологическая поддержка не менее важна
Ребенок считывает ваше спокойствие и уверенность.
Говорите о школе с радостью, как о новом интересном этапе. Пройдитесь мимо здания, по возможности познакомьтесь с учителем.
Объясните базовые правила, но главное — дайте понять, что вы рядом и всегда поддержите.
Одежда — по погоде
Оптимальный вариант — многослойный гардероб: при потеплении можно снять лишнее, чтобы не вспотеть, а при похолодании — быстро утеплиться.
В конечном счете подготовка к школе — это не гонка за знаниями, а марафон по созданию прочного фундамента: режим, врачебный контроль, развитие самостоятельности и доброжелательный настрой.
— Детская гинекология играет особенно важную роль в обеспечении здоровья и благополучия девочек — будущих мам, — говорит Елена Косюк. — От лица нашей клиники желаю им бодрости и успешной учебы.
А еще хотелось бы поздравить всех калужан с нашим любимым праздником — Днем города! Берегите здоровье — оно послужит не только вам, но и благополучию всего Калужского края.
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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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