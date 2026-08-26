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Сентябрьский старт: как помочь ребенку войти в школьную жизнь без потерь для здоровья

Детский гинеколог калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» Елена Косюк — о том, что действительно важно в преддверии 1 сентября.
26.08, 12:44
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Летние витамины не панацея

— Лето — время активного отдыха, — отмечает Елена Анатольевна. — Для девочек очень важно перед началом учебы пройти профилактический осмотр. Отдых на природе, купание в природных водоемах могут привести к ряду осложнений, особенно у детей со слабым иммунитетом.

В первую очередь это воспалительные процессы, вызванные переохлаждением. Не исключены риски случайных инфекций. В любом случае, начинать учебный год нужно в полной уверенности, что репродуктивная система в порядке — это один из ключевых факторов здоровья.

Несмотря на обилие свежих фруктов и овощей, именно осенью традиционно растет число простуд. Причина — резкая смена распорядка дня, которая становится стрессом для иммунитета.

Чтобы смягчить этот переход, заблаговременно начните сдвигать график: будите ребенка раньше и укладывайте вечером, также постепенно смещая время. Это снизит утомляемость в первые учебные дни.

Медицинский чек-лист — это не пустая формальность

Общие рекомендации для девочек и мальчиков предполагают посещение и других специалистов:

  • педиатра — он даст общую оценку развития и режима питания;
  • невролога — чтобы убедиться в зрелости нервной системы, от которой зависят внимательность и усидчивость;
  • ортопеда — он проверит осанку и стопы, ведь долгое сидение и тяжелый ранец создают риск сколиоза и плоскостопия;
  • офтальмолога и ЛОРа — не замеченные вовремя нарушения зрения или слуха часто становятся скрытой причиной плохой успеваемости.

Домашнее рабочее место тоже влияет на здоровье

Стол и стул подбирайте строго по росту: ноги под прямым углом упираются в пол, спина касается спинки, край стола — на уровне солнечного сплетения.

Свет для правшей падает слева, для левшей — справа. До школы достаточно заниматься не дольше 30 минут в день с частыми перерывами.

Психологическая поддержка не менее важна

Ребенок считывает ваше спокойствие и уверенность.

Говорите о школе с радостью, как о новом интересном этапе. Пройдитесь мимо здания, по возможности познакомьтесь с учителем.

Объясните базовые правила, но главное — дайте понять, что вы рядом и всегда поддержите.

Одежда — по погоде

Оптимальный вариант — многослойный гардероб: при потеплении можно снять лишнее, чтобы не вспотеть, а при похолодании — быстро утеплиться.

В конечном счете подготовка к школе — это не гонка за знаниями, а марафон по созданию прочного фундамента: режим, врачебный контроль, развитие самостоятельности и доброжелательный настрой.

— Детская гинекология играет особенно важную роль в обеспечении здоровья и благополучия девочек — будущих мам, — говорит Елена Косюк. — От лица нашей клиники желаю им бодрости и успешной учебы.

А еще хотелось бы поздравить всех калужан с нашим любимым праздником — Днем города! Берегите здоровье — оно послужит не только вам, но и благополучию всего Калужского края.

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

тел.: +7 (4842) 55-15-15

www.zdorovie-kaluga.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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