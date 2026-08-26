Как история одного завода повлияла на индустриальный ландшафт Калуги

Когда над Калугой зажигаются праздничные огни в честь Дня города, особенно приятно осознавать, что история этого края — многогранная и величественная. И она всегда была связана с развитием множества важных отраслей.

Сегодня заметную роль в экономике города играют промышленные предприятия, в том числе автозаводы. С 2006 года в регионе начал формироваться автокластер, который заметно усилил позиции Калуги как одного из центров российского автомобилестроения.

Важная часть этого кластера — площадка в индустриальном парке «Росва» и работающая здесь компания «Автомобильные технологии», входящая в холдинг MGC Group. Здесь трудится более 1700 специалистов и выпускают те самые Haval M6, вобравшие в себя трендовые мировые технологии и при этом сохраняющие «калужский характер». Но как все начиналось? Давайте вспоминать вместе. Забегая вперед, отметим сразу: времена были разные, но тем интереснее будет узнать все детали пути к успеху.

От идеи до запуска

В 2007 году в Калуге совместное предприятие Peugeot, Citroen и Mitsubishi выбрало Росву местом для создания современного автомобильного завода, и уже в 2008-м был заложен символический первый камень, положивший начало новому производству. Всего за три года на пустыре вырос комплекс мирового уровня: логистика, цеха, передовые технологии. Этот этап стал отправной точкой для будущего роста и промышленного прорыва.

Весной 2010 года состоялось открытие завода. Первые модели — хэтчбеки и SUV марок Peugeot, Citroen и Mitsubishi — собирались методом крупноузловой сборки, а затем, в 2012-м, завод вышел на рабочую мощность, выпуская модели этих авто по методу полного цикла производства: сварка, покраска и сборка.

На протяжении следующих нескольких лет формировалась сильная команда: инженеры, специалисты, операторы — каждый из них внес свой вклад в улучшение качества продукции и надежности процессов. На том этапе завод «ПСМА Рус» стал символом нового промышленного поколения: технологичного, устойчивого и амбициозного.

Время перемен

Начиная с 2016 года и последующие шесть лет стали временем, когда приобретенную устойчивость пришлось проверить в деле. Мировые вызовы, изменение партнерских стратегий, сокращение объемов — все это требовало гибкости и смелых решений. Но завод не остановился. Сохранялся коллектив, продолжались техническое обслуживание и логистическая работа, накапливался опыт.

Так, в 2018 году здесь запустили производство коммерческого транспорта, весной 2022 года, несмотря на остановку производства автомобилей, продолжали производить запасные части на экспорт.

В апреле 2023 года была создана компания «Автомобильные технологии», которая начала арендовать производственные мощности на заводе «ПСМА Рус», взяв курс на сотрудничество с новыми брендами, развитие локализации и обучение специалистов. Эта стратегия при содействии администрации Калужского региона принесла плоды: уже в декабре-2023 стартовало производство автомобилей Citroеn С5 Аircross.

С 2025 года началась новая глава: в феврале запустили крупноузловую сборку Haval M6, а с июля после масштабной модернизации вышли на полный цикл производства этой модели со сваркой и покраской, что стало серьезным шагом в развитии компетенций завода. По данным на август-2026, с завода было выпущено и сдано заказчику 45 000+ автомобилей Haval M6.

Новый виток

В мае 2026 года предприятие «Автомобильные технологии» стало частью холдинга MGC GROUP, который последовательно расширяет производственные возможности и укрепляет позиции в автомобильной отрасли.

Сегодня в фокусе внимания — организация процессов штамповки и сварки, а также глубокая локализация отдельных компонентов силового агрегата. Руководство холдинга видит перспективы развития и высокий потенциал в замещении импортных позиций и готово инвестировать в технологическую независимость производства.

Обеспечение бесперебойной работы и развитие действующих проектов на площадке, повышение эффективности управления всеми процессами и углубление локализации производства автокомпонентов в Калужской области — вот основные сегодняшние амбиции предприятия, которое снова наращивает обороты и вносит вклад в укрепление автомобильной промышленности не только в этом регионе, но и на уровне страны.

Все дело в людях

«Автомобильные технологии» сегодня — это производство транспортных средств, автокомплектующих, ДВС и его компонентов, а также оптовые поставки и дистрибуция автомобилей, компонентов, запасных частей, моторных масел и технических жидкостей. Процесс производства объединяет механическую обработку, сборку ДВС, цеха сварки, сборки и покраски, а также зоны качества и логистики. Все эти мощности, занимающие 144 гектара, позволяют производить 125 000 автомобилей, 60 000 двигателей и 35 000 блоков цилиндров в год.

Но завод прежде всего — это люди. Здесь отлично понимают: за каждым процессом, производственной линией и готовым автомобилем — человек. А точнее, команда увлеченных коллег, которые искренне любят свое дело и стремятся в нем развиваться, вместе формируя культуру ответственности, надежности и уважения.

И, конечно же, забота со стороны предприятия — непременное условие. Достойный заработок и актуальные льготы, профессиональный рост и развитие, гарантия безопасных условий труда, внимание к семьям, внутренние традиции и мероприятия, а также возможность участия в значимых городских событиях — вот лишь несколько аспектов, характеризующих насыщенную корпоративную жизнь тех, кто составляет большой коллектив «Автомобильных технологий».

Кстати, о событиях: 30 августа многие сотрудники завода планируют участвовать в Калужском космическом марафоне — ежегодном празднике спорта — в рамках празднования 655-летия Калуги. Им и всем другим, кто готовится к этому знаковому забегу, мы желаем удачи в покорении своих дистанций и море позитива.

Команда «Автомобильных технологий» от души поздравляет родную Калугу с Днем рождения! И пусть лучшим подарком по­прежнему остается весомый вклад в укрепление региональной экономики, комфортные рабочие места и достаток калужан, а также достижение по­настоящему амбициозной цели — вместе создавать будущее российского автомобилестроения!

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