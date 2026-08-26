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Общество

Калужская область хочет стать пилотным регионом для обновления сельских отделений почты

Дмитрий Ивьев
26.08, 10:55
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Губернатор Владислав Шапша заявил о готовности Калужской области участвовать в пилотном проекте по модернизации сельских отделений «Почты России». Об этом он сказал на совещании под председательством Дмитрия Медведева.

Глава региона отметил, что больше 70% почтовых отделений в области расположены в сельской местности, и многие из них нуждаются в ремонте — почти половина требует обновления. Власти региона уже помогают решать эту проблему, в том числе с помощью налоговых льгот. Например, в селе Бурнашево Козельского округа почту разместили в доме культуры — помещение там отремонтировали.

В небольших населённых пунктах почта нередко становится настоящим центром общественной жизни. Проект по обновлению отделений реализуют в рамках Народной программы и по поручению президента Владимира Путина. До 2030 года на эти цели каждый год будут выделять по пять миллиардов рублей. Цель — сделать почтовые отделения современными, удобными и многофункциональными.

В качестве примера на совещании привели новое модульное отделение в селе Кой Тверской области. Там не только оказывают почтовые услуги, но и оборудовали уголок здоровья, организовали доступ к Госуслугам и выдачу заказов с маркетплейсов. Такую практику советуют распространять шире.

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