Более 200 тысяч калужан прошли диспансеризацию за семь месяцев

За первые семь месяцев года медосмотр прошли свыше 200,8 тысячи жителей Калужской области. Из них более 63,6 тысячи человек направили на второй этап обследования. Ещё свыше 37 тысяч взрослых прошли профилактические осмотры.

Министр здравоохранения региона Анна Чернова подчеркнула, что не стоит откладывать визит к врачу, если ничего не болит: многие серьёзные болезни поначалу никак себя не проявляют. По её словам, инфаркты, инсульты и опухоли редко возникают внезапно — им предшествует долгий период скрытых нарушений. Именно для их раннего выявления и нужна диспансеризация. Глава ведомства призвала всех жителей области найти время для медосмотра — это важный шаг к долгой и здоровой жизни.

Диспансеризация помогает вовремя обнаружить хронические заболевания — например, проблемы с сердцем, онкологию или диабет. Пройти её можно бесплатно в поликлинике в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Людям от 18 до 39 лет медосмотр положен раз в три года, а после 40 лет — каждый год.