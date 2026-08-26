В Калуге назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

В среду, 26 августа, рейтинг опубликовал ресурс SuperJob.

Лидером списка стала позиция финансового контролёра — кандидату предлагают зарплату от 200 тысяч рублей, полис ДМС и годовой бонус.

На втором месте — вакансия врача‑невролога: зарплата от 130 тысяч рублей, плюс гибкий график и корпоративные скидки.

Третью строчку занимает должность наладчика оборудования — зарплата в диапазоне от 120 до 190 тысяч рублей в месяц, а также доставка на работу корпоративным транспортом.

В рейтинг также попала вакансия менеджера активных продаж: от 120 тысяч рублей, ДМС, дополнительные дни к отпуску и возможность работать удалённо.

Замыкает пятёрку предложений должность врача‑гастроэнтеролога в медицинском холдинге — зарплата от 100 тысяч рублей, ДМС и корпоративные скидки.

Среди наиболее привлекательных вакансий — предложения из сфер здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT и логистики.