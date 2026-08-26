Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа
Общество

В Калуге назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа

Дмитрий Ивьев
26.08, 09:02
1 762
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 26 августа, рейтинг опубликовал ресурс SuperJob.

Лидером списка стала позиция финансового контролёра — кандидату предлагают зарплату от 200 тысяч рублей, полис ДМС и годовой бонус.

На втором месте — вакансия врача‑невролога: зарплата от 130 тысяч рублей, плюс гибкий график и корпоративные скидки.

Третью строчку занимает должность наладчика оборудования — зарплата в диапазоне от 120 до 190 тысяч рублей в месяц, а также доставка на работу корпоративным транспортом.

В рейтинг также попала вакансия менеджера активных продаж: от 120 тысяч рублей, ДМС, дополнительные дни к отпуску и возможность работать удалённо.

Замыкает пятёрку предложений должность врача‑гастроэнтеролога в медицинском холдинге — зарплата от 100 тысяч рублей, ДМС и корпоративные скидки.

Среди наиболее привлекательных вакансий — предложения из сфер здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT и логистики.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
зарплата
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ijh4Y2RQOFA4VGQ5VUhEVE1rbVRtVGc9PSIsInZhbHVlIjoiNDVLWUo5MFNsdmNneDlyYUlRUDljck9yNkNQQ0tXVkRyRWdsQUZGSFlKamNiMmx6ZjBaK0hxcGh3N242WTlidElkK1VacFlhbldNVnBUeE1NV2NoaEpTanN5Y1lFZnZ3akh4Tmpja0p0aHV6dnFYUDExWDByejBlVDBwS0szc3FnRVc4ZkpHbWpRNTkrclNiZ2FpRE9DQTc1UGx4cjlCZnNtMndoejBQajhGWTMvNlVtZktuY1ZZRUJEeXpJT0loNnYvOE56ZVJ0UXhlUU5BNDBJR2lIWEw3OEtGNUhMU0F1eDVKUGkva0MrZldxa2JMdHFCbTRYMHdKL1BrODQwQi8wZkpBVWxjVkc4U1FkWk1scWo0dmdFektoWkpGdXJTYWMxUVF0dWZyUEVZc2dQTm50Z0JNZkdKVUJXRFRrZUZRZkprOGlIZkxsK1pObzhCc0I4QjVaVCtZTm9NUmtCZllZaUJOMDJaWXVwU1ZZUjN0UGdnYkd5ODFsTk44Q1JwTlpaV3VQbkFSZUlGbnQyNG1Ham1nOFdlN0pLY055V2hQVldobCswUTRkaDZrejkxRUlQWmJqVDd5eERpTnUwRSIsIm1hYyI6IjUyMDg1NDliMTI3ODI5OTE3ZGMyZjk2NDJmOGJmZjc4Y2I4NjU4NWQzOTcwZjM3NTVlYTdiMGU5ZDRkYWI3MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxHSmxRNVM5aFJBN2svUGM0VndxeXc9PSIsInZhbHVlIjoid0tIRG1aOEtqVnFiYlVSUTd5Q2lmMnlqVzBlSW8vNHV4M1RNUnJYejBJRzBYSFYveUV4b3BvZkFvY1FHU0d4TEUydDJwWmp0MzBjMlRoYkx2WGZONGQvUkxJcWJDT1JMVzdBalFLK0ZhdDluNERVaHZCaXRJRUNoZFdaNlBNdGIzbkFEdWJCdlk2QWxPRTducUxUU3BuUGNaZzB6ZUlSMzdNUUNrVWh3TFJMNWFDK3pVRUxZU1hTZ0pRUDNiNmhmRGNnY3EzbmtmQVk3aVFwR25UVkJpWmlyZm9OUHJ0KzZkL3BKd1RxRE5weVhtZjFTcGcvZlgxQWdnQWJ6b2xGbitONS9jVlBRZ0RFQ3dZZk5ESHhVelFBMXF5Q2I0aCtGS012WFpJWUtqNDVPamFuS0Q5bis5T2liOW5wbDJweFYzbngvWE9YZXJrMWo2dHVSSm50ZzhjbU9QamlNV2o2dzIzY1FIU2xhMmU0NkFyblhLUjVTMStubEwrU3U3T0RIN0RuYUJzbkpoUjk4U2kwSG5uVkkxaGY5THJHdkxoZDVTWUNpaU0zSy9GeHhNNFJpU1RnN241OU1TTDQ1V2hIL01kUXphQ0VtY3NOLzFmL0x1czJ5eGY0cmFSR09IcTlaWkZHcnRLZEkycDNOclBWMDZ4MWdMYXltTVo4ZXowVnVzNlR5YkNCVWk3aU1ERjdVUWRZSGlQTU0xOFZOdlJ2NDNHQUgrZCs3czRrWlExUWZFdFF3Z1FUYU0zQnk1MXRyOVRGTm05VXNyM1FFTHVqUDlOVFRRbHJmRVFCUkdEZGhZRDFld09ZWnZKUVY0T24wcmZVbmtqT0JBUU9YU3UzSiIsIm1hYyI6IjM1MGIxNzRkNjI5NjA5ZDUxOGIxZTIxNWJkMzA0MGVhMTJiZWI0OTFkYTI1OGE5ZWRhODQwNTdjZjAwMjU1MmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+