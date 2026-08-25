В Мосальской школе по программе школьных инициатив организовали музей
Проект в Горбачёвской школе называется «История малой родины в локации школьного коридора», о нём рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.
Музейную экспозицию разместили прямо в коридоре. Перед этим там сделали ремонт, а также закупили мебель: диваны, угловой модуль, пуфы, тумбы и обувницу. Ключевым элементом экспозиции стали настенные стенды.
Организаторы рассчитывают, что такой музей поможет школьникам почувствовать связь с малой родиной, пробудит интерес к истории края и будет способствовать патриотическому воспитанию.
На реализацию проекта потратили 587,3 тысячи рублей. Большую часть суммы — 420,98 тысячи рублей (71,68 %) — выделили из областного бюджета.
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