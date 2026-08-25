Калужские медики эвакуировали пациента из Беларуси
Житель Калужской области, находившийся в Беларуси, экстренно нуждался в госпитализации — врачи диагностировали у него острый инфаркт миокарда.
Как сообщила глава регионального Минздрава Анна Чернова, бригада Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф эвакуировала пациента из соседней страны и доставила в Калужскую городскую больницу № 2 «Сосновая роща».
Благодаря оперативным действиям и профессионализму медиков помощь оказали своевременно. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей.
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