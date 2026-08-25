В селе Барятино установили пилоны с именами участников Великой Отечественной войны
В сквере «Дегонским комсомольцам» в селе Барятино появились пилоны с именами героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава администрации Барятинского округа Андрей Хохлов.
На панелях размещена информация о жителях округа: их судьбах и вкладе в победу над фашизмом.
Андрей Хохлов отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую память и дают возможность местным жителям участвовать в обустройстве значимых для территории мест. Он также подчеркнул: важно, чтобы молодёжь знала историю родного края и помнила своих героев.
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