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Общество

В селе Барятино установили пилоны с именами участников Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
25.08, 16:24
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В сквере «Дегонским комсомольцам» в селе Барятино появились пилоны с именами героев Советского Союза — участников Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава администрации Барятинского округа Андрей Хохлов.

На панелях размещена информация о жителях округа: их судьбах и вкладе в победу над фашизмом.

Андрей Хохлов отметил, что такие проекты помогают сохранять историческую память и дают возможность местным жителям участвовать в обустройстве значимых для территории мест. Он также подчеркнул: важно, чтобы молодёжь знала историю родного края и помнила своих героев.

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