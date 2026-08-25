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Общество

На площадке чемпионата «Профессионалы» обсудили пути развития конкурса «Мастер года»

Дмитрий Ивьев
25.08, 16:21
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В Калуге, на площадке Федерального технопарка профессионального мастерства, в рамках финала чемпионата «Профессионалы» прошёл цикл мероприятий, посвящённых Всероссийскому конкурсу «Мастер года» для педагогов системы среднего профессионального образования. Конкурс входит в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ключевым событием стала панельная дискуссия «Мастер года» — инструмент укрепления кадрового потенциала в системе СПО». Её участники — представители Минпросвещения России, федерального оператора, региональных образовательных систем, а также конкурсанты и эксперты — обсудили, как развивать профессиональные навыки преподавателей, распространять лучшие педагогические практики и повышать качество обучения за счёт соревновательной среды.

Конкурс «Мастер года», который Минпросвещения России запустило в 2021 году, за шесть лет стал крупным профессиональным событием: сегодня в нём участвуют тысячи преподавателей СПО. На площадке в Калуге победители и эксперты рассказали, как применяют наработки, полученные в ходе конкурса, в ежедневной работе, и поговорили о том, как конкурсное движение помогает объединять педагогов в профессиональные сообщества и поднимать престиж профессии.

В программу также вошли мастер‑классы от финалистов конкурса 2025 года и проектная сессия, где обсуждали проект Этического кодекса участников «Мастера года».

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