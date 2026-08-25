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Общество

Владислав Шапша отметил поддержку Центра поддержки инжиниринга и инноваций

Дмитрий Ивьев
25.08, 16:16
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Губернатор Владислав Шапша поздравил коллектив и руководство Центра поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) с пятилетием. Он подчеркнул, что Калужская область — в пятёрке лидеров по объёму поддержки проектов центра.

Глава региона напомнил, что одна из ключевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, — достичь технологического лидерства страны. В этом направлении Калужская область уже добилась заметных результатов: регион входит в топ‑20 Национального рейтинга научно‑технологического развития.

В области системно помогают предприятиям малого и среднего бизнеса внедрять инновации и современные технологии, и ЦПИИ играет в этой работе важную роль. Так, только за прошлый год калужские компании получили гранты на реализацию инновационных проектов — общая сумма поддержки превысила миллиард рублей.

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