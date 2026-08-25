Владислав Шапша отметил поддержку Центра поддержки инжиниринга и инноваций

Губернатор Владислав Шапша поздравил коллектив и руководство Центра поддержки инжиниринга и инноваций (ЦПИИ) с пятилетием. Он подчеркнул, что Калужская область — в пятёрке лидеров по объёму поддержки проектов центра.

Глава региона напомнил, что одна из ключевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, — достичь технологического лидерства страны. В этом направлении Калужская область уже добилась заметных результатов: регион входит в топ‑20 Национального рейтинга научно‑технологического развития.

В области системно помогают предприятиям малого и среднего бизнеса внедрять инновации и современные технологии, и ЦПИИ играет в этой работе важную роль. Так, только за прошлый год калужские компании получили гранты на реализацию инновационных проектов — общая сумма поддержки превысила миллиард рублей.