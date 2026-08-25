В Обнинске готовится к открытию Центр БАС для школьников

В Обнинске идёт подготовка к открытию Центра беспилотных авиационных систем (БАС). Его планируют запустить осенью этого года — занятия смогут посещать школьники от 12 лет, студенты и взрослые.

Сейчас в Технопарке «Обнинск» обучают педагогов, которые будут вести занятия. Для них организовали курс повышения квалификации «Теоретические и практические основы использования беспилотных авиационных систем в образовательных организациях».

Первая группа преподавателей уже завершила обучение. За четыре дня они освоили большой объём материала: познакомились с историей БПЛА, научились собирать аппараты, управлять дронами и программировать их. В программу вошли лекции, работа с программами, тренировки на симуляторах и реальные полёты в специальной зоне. По итогам курса участники прошли финальные испытания и получили удостоверения. Скоро к обучению приступит вторая группа.

Развитие системы подготовки кадров в сфере БАС — от кружков в школах до вузов — входит в задачи нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».