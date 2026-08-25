В Калужской области создаются новые возможности для экотуризма

В регионе создают новые возможности для экологического туризма — об этом 24 августа на заседании областного правительства рассказал глава Минприроды Калужской области Владимир Жипа.

Специалисты национального парка «Угра» помогают оценивать проекты развития территорий: проводят экологические экспертизы, дают рекомендации по восстановлению природных комплексов и сохранению редких видов флоры и фауны. Работа ведётся в рамках договора с Минприроды.

Важную роль играет просветительская деятельность — она помогает решать задачи нацпроекта «Экологическое благополучие». Вместе с нацпарком министерство организует тематические выставки, готовит материалы для публикаций, теле‑ и радиопередач, а также для сайта «Дикая природа России».

Отдельное внимание уделяется развитию экотуризма. Дирекция парков подготовила проекты 16 экологических троп — в том числе двух в калужском Городском бору. При разработке маршрутов учитывался опыт нацпарка «Угра», где уже обустроено 15 экомаршрутов, а на Большой Калужской тропе работы продолжаются.

Чтобы растущий поток туристов не вредил природе, в регионе действует система регулирования: в отдельные периоды доступ на некоторые территории ограничивают — например, во время весеннего нереста рыбы или гнездования птиц. Для снижения нагрузки на экосистемы важно развивать туристическую инфраструктуру, в том числе с применением цифровых технологий, а также укреплять взаимодействие между ведомствами.

Губернатор Владислав Шапша поддержал инициативу директора нацпарка Виктора Гришенкова. Он поручил областному минэкологии провести совещание, чтобы сбалансировать интересы землепользователей, работающих на территории памятника природы, и задачи по сохранению экологического равновесия.