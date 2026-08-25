Более сотни молодых специалистов в Калужской области освоили смежные профессии

В Калужской области свыше 100 молодых специалистов получили смежную профессию в рамках проекта «Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов.

Проект позволяет студентам старших курсов колледжей и техникумов параллельно с основной специальностью освоить дополнительную профессию — и начать работать ещё во время учёбы. Обучение проводит Калужский филиал Федерального технопарка профессионального образования. При этом Кадровые центры «Работа России», колледжи, работодатели и Технопарк совместно помогают ребятам попасть на конкретные рабочие места на промышленных предприятиях.

Как отметила заместитель министра труда и соцзащиты области Лариса Кулакова, проект уже доказал свою результативность: первый поток студентов обучался в ноябре — декабре 2025 года, и более 80 % из них удалось трудоустроить.

В 2025 году смежную профессию освоили 63 студента — их готовили под потребности калужских предприятий. В 2026 году проект расширил географию: к нему подключились компании из Обнинска, Козельского, Малоярославецкого и других округов. Уже прошли обучение 40 студентов — сейчас они готовятся к выходу на работу, а новый набор стартует в сентябре.

Один из примеров работы проекта — обучение студентов Сосенского политехнического техникума прямо на базе Сосенского приборостроительного завода (филиала АО «НПЦАП им. академика Н. А. Пилюгина»). Занятия вели на производственной площадке: так ребята с первых дней погружались в реальную рабочую среду.

Проект входит в программу бесплатного профессионального обучения и дополнительного профобразования в рамках нацпроекта «Кадры».