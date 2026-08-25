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Общество

Владислав Шапша принял участие в обсуждении развития системы реабилитации ветеранов СВО

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:12
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Вместе с ним в дискуссии участвовали руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Работа ведётся в том числе в рамках Комиссии Госсовета по направлению «Кадры», которую возглавляет глава региона. Её задача — собрать лучшие региональные практики и подготовить рекомендации, чтобы распространять успешный опыт в других субъектах страны.

В Калужской области уже действует ряд мер поддержки. Каждому ветерану СВО предоставляют индивидуальное сопровождение: за ним закрепляют консультанта, который помогает подобрать подходящее место работы с учётом состояния здоровья, профессионального опыта и личных интересов. Сейчас уровень занятости вернувшихся бойцов в регионе приближается к 65%.

Для ветеранов организуют обучение по востребованным направлениям — в сфере ЖКХ, логистики, цифровых технологий. В регионе запущена кадровая программа «Герои земли Калужской»: первый поток слушателей уже завершил подготовку. Кроме того, бойцам помогают открыть собственное дело — в том числе в сельском хозяйстве. Для этого используют возможности «Школы фермеров».

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