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Общество

Специалисты центра ФМБА России помогут калужским медикам освоить новые методы реабилитации

Дмитрий Ивьев
25.08, 15:06
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша договорился о сотрудничестве с Центром трансляционной реабилитации ФМБА России: специалисты центра приедут в регион и поделятся своим опытом с местными коллегами. Договорённость была достигнута на церемонии открытия центра в Подмосковье.

Глава региона подчеркнул, что создание такого центра — показатель серьёзного внимания со стороны Президента и Правительства России к поддержке участников СВО. В учреждении применяют передовые подходы: здесь совмещают научные разработки с практикой, используют нейротехнологии и цифровое протезирование, а также составляют индивидуальные программы реабилитации. Благодаря этому пациенты, которые ещё недавно не могли передвигаться, учатся снова ходить и возвращаются к трудовой деятельности.

Владислав Шапша напомнил, что в прошлом году в областной больнице заработал центр реабилитации для участников СВО — его оснастили современным оборудованием. По словам губернатора, важно, чтобы бойцы могли получать необходимую помощь в родном регионе, а пациентов с наиболее сложными случаями планируется направлять в Центр ФМБА.

Особое место в системе реабилитации занимает профессиональная адаптация. В центре установлены специальные тренажёры, которые помогают учиться управлять адаптивным транспортом. Показательный пример уже есть: впервые пациент с ампутацией получил права на вождение КАМАЗа, оборудованного ручным управлением и подъёмным лифтом.

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