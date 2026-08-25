Штат калужских больниц пополняют выпускники медвузов

В медучреждения региона начинают трудоустраиваться выпускники, завершившие целевое обучение в медвузах. Об этом рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Так, в Жуковской районной больнице уже приступили к работе два молодых специалиста — терапевт и педиатр.

Терапевтом начал работать Егор Бошкарев, окончивший ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Он продолжил семейную традицию: его мама работает медсестрой, и Егор решил пойти по её стопам.

Педиатром в больнице стала Алина Гришина — выпускница Тамбовского государственного университета. По словам Алины, она выбрала медицину, потому что хотела стать тем взрослым, которому ребёнок сможет довериться, и для неё важно, что судьба маленьких пациентов небезразлична.

Министр Анна Чернова пожелала молодым врачам успешного старта: «Пусть рядом будут опытные наставники, а пациенты — благодарными. Важно не останавливаться в обучении: медицина постоянно развивается. И пусть желание спасать жизни всегда остаётся с вами».