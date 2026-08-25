Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге провели акцию «Культурный код России»
Общество

В Калуге провели акцию «Культурный код России»

25.08, 12:35
0 372
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Федеральном технопарке профессионального мастерства в Калуге прошла акция «Культурный код России». Её приурочили к Году единства народов России — мероприятие состоялось в рамках финала чемпионата «Профессионалы».

В акции приняли участие более тысячи человек. Среди них — замдиректора департамента Минпросвещения России Светлана Литвиненко, министр образования Калужской области Александр Аникеев, проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина, а также победители и призёры чемпионата, эксперты, наставники, представители работодателей, региональных делегаций, педагоги и конкурсанты.

Программа акции включала интерактивный квиз «Узнать Россию» и инициативу «Оставить след» — закладку памятной берёзовой аллеи. На территории технопарка высадили 12 саженцев: восемь — в честь федеральных округов и четыре — в честь воссоединённых регионов. Аллея стала символом единства профессионального сообщества и общей ответственности за будущее страны.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRyMmFTY1hTeUthMEdXMFZxWUFsaGc9PSIsInZhbHVlIjoid0w0UWUwNGhjWmhSeXQ4cXNWZUNGNUQrU090R1ZQVDNibkRCbys1QjdLbzFHREdvUE9HTCtsdDUzeW5ZMUxOYmREZXFObGhsMnVTNDBleVpCVncvaGtvc1JnTGtnVFFUYmUrcXNBb3pIb1dWcG5tWVZDQWx3REwyZVU0OTE1eU9tcVZ2aDhFWVdmZk5OR0NHWTU4eUd2ekJHaHpHb0c5Rk5qbDdrdEEycVR2SFFXNkd5RW9YOFJSZGh2UHFhSTI3ek9RN0FETXJySE1zd1k0d3BJQUwwMldlK3htUnBqMVdMdGdYTG96Mkt3SWR4V3pxVVZKd0RjU0hHVUFNYW5VOEgrOEpFZlNrSS9nQlkxaFVRbjhlcmNRdUxKbnRxanNSVkhMZXcwLzlSVnUrNE1sR3g2bjQxTTQzR05NSGhyRmZ1SFo0MXB4UzhGQmY2Q2dVSzkvQ3pBL0lVWkFBenc0d1pBWEhIQWJsRksvR3hVWU5ZdDgvMDBNbmVBTFllZHRRaEJBc2hlRE81bU8rYzduOFFjOEljZ1MrblBLRHNZWGMxS3RFOHBzdDFZbWhyYzNkTitXcGZ3MXEzVGQwUk5GSSIsIm1hYyI6IjY3ZDc1MzA4ZmI2ODEzZGRhYmNhN2NlNGE0NTNkMTVmZWU2NWM0MmQzOGViZmViY2RmZjc3MDc4NTQ2NzdiNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldrWFc4Rnl2UnRYcEJkY09aYXc2cHc9PSIsInZhbHVlIjoiMGcyZi9vQTd3RENaNlhTTzVHZDZ2elVIaUJrWEFqVytYTnlsSjJlQUk4VU1Sek5QbnVRYnFzNzZwZndZdVhYNnZISHdTaGhEV0ZlaUJTTzgrR2lkRllFdFQ2SGlNTzgyNVhzeUtEU2NCRytCMzlDRU9CMlprb2k4K0Q1bk0xcHZDbjRVc2FHZ1poejVKRk1VU2R2SG85OWQ1Z3l3WXFvTE5vTHduNGRqd3dQWDBsMEt6cnhFTlRHU3M2NVd6NTRadWgwbi84WHFJTllvYW1WbHoxT0FjRWpGU2FkUGFqVGJBaytOUVltdW5TZ2tKeksvcUl0V0V5ZEZPQ1BrbFliYzdQUm1qd0RWaGlQRGRTWDRaTWlsaWFkaGZvWlhnTkV4MGdQTGFwYitwSkdDNXBHSWxWNjJIdVcwSXF1QndLb1haOThJaStEQnlaMCtzaTlHS3k2MHd4bVphSzdyNk1Hdy9XWXIwOXE3cUhPdWpjQUQzZkljQWlLbGE0SEtCN1pVRWpGM0tHaDVCdTBjTzJZY0FTeUhuRUgvQUc2Q0Z3OGUxQ2FZTzJtMUhnY2FJd1gxVFlRc3JkSkZ1cjhCSlZtT0NPaDB2MkZxQ1VTR3d6bytsUlREYVN2bjFLVjdVNkR3WXJpcVlLWHpKdExhblIvc2syZUxtZlpTaHJOa3BFRVAzRWk2L1Q4NXlGSStMZ2NGY0xXWU5JWXN6YzE2Ti95T2xvd2o5dEtkRUYwdHdia2d1TE5XR2NnUkI3cG9zTjUvc2NkWi8zam0wUTlTZ1dpcFJYOTdJQU9RZEN4TnIrbnEzMU1IRXBZMEJXSVY5OHdyUjJDTHdEQUZuZjVDTFBRTiIsIm1hYyI6IjUyMDRjMzM3MDk3MDg2ZDU1YjhiYmM0ZTdhMTRjZDliMTVjMjAzYjMwNDcwZDdmNTUzNzc5MWJiZTM5OTRlYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+