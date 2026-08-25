В Калуге провели акцию «Культурный код России»

В Федеральном технопарке профессионального мастерства в Калуге прошла акция «Культурный код России». Её приурочили к Году единства народов России — мероприятие состоялось в рамках финала чемпионата «Профессионалы».

В акции приняли участие более тысячи человек. Среди них — замдиректора департамента Минпросвещения России Светлана Литвиненко, министр образования Калужской области Александр Аникеев, проректор Института развития профессионального образования Надежда Малкина, а также победители и призёры чемпионата, эксперты, наставники, представители работодателей, региональных делегаций, педагоги и конкурсанты.

Программа акции включала интерактивный квиз «Узнать Россию» и инициативу «Оставить след» — закладку памятной берёзовой аллеи. На территории технопарка высадили 12 саженцев: восемь — в честь федеральных округов и четыре — в честь воссоединённых регионов. Аллея стала символом единства профессионального сообщества и общей ответственности за будущее страны.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».