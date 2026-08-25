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Общество

Еще 15 малых населенных пунктов Калужской области подключат к связи в текущем году

Дмитрий Ивьев
25.08, 14:27
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В Калужской области продолжают сокращать цифровое неравенство — этот вопрос обсудили на заседании правительства под руководством губернатора Владислава Шапши, сообщил министр цифрового развития региона Роман Тришин.

Сейчас в области достигнуты заметные показатели: голосовой связью (2G) покрыто 99% территории, мобильным интернетом (4G) — 50%. Техническая возможность подключиться к интернету есть в населённых пунктах, где живёт 98,8% населения региона. Кроме того, сотовая связь доступна на 90% трассы М‑3 в пределах области. Благодаря этим результатам Калужская область вошла в топ‑10 национального рейтинга по направлению «Инфраструктура, технологии и связь».

В этом году к связи подключат ещё 15 небольших населённых пунктов. Опоры уже установлены, специалисты ведут монтаж базовых станций.

Осенью 2026 года на портале Госуслуг пройдёт Всероссийское голосование. Его участниками станут жители посёлков с численностью от 100 до 1000 человек — они сами смогут выбрать, в каком населённом пункте в 2027 году появится современный мобильный интернет.

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