В Козельске усилили мобильную сеть МТС

Фото: МТС.

«МТС» запустила новую базовую станцию в центре Козельска. Благодаря установке дополнительного оборудования и расширению емкости сети козельцам стал доступен интернет 4G.

Теперь жители и гости города смогут комфортнее пользоваться цифровыми сервисами, а также общаться с близкими, в том числе по технологии VoLTE. Функция легко настраивается и позволяет одновременно разговаривать по телефону с чистым звуком и выходить в интернет. Такие звонки тарифицируются как стандартные вызовы в рамках действующих пакетов.

Козельск – один из древнейших городов Центральной России, известен своей ратной историей. Недалеко от него находится монастырь Оптина пустынь: паломники прибывают на автовокзал города, чтобы потом отправиться в обитель. С помощью навигационных приложений путешественники смогут быстро проложить маршрут, так как транспортные локации входят в зону покрытия.

«Обновление телеком-оборудования – важная часть нашей работы. Новая базовая станция обладает большим радиусом покрытия, что позволяет закрыть белые пятна и увеличить стабильность связи на уже «освоенной» территории. Также теперь нашим абонентам в Козельске доступен высокоскоростной мобильный интернет. А благодаря технологии VoLTE можно не прерывать разговор, если надо что-то посмотреть в сети», – отметила директор МТС в Калужской области Екатерина Пяткова.