В Калуге отремонтируют дом-музей Циолковского
Работы пройдут в здании на улице, названной в честь ученого.
Во вторник, 25 августа, управление по охране объектов культурного наследия региона сообщило, что выдано разрешение на проведение работ. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.
- Впереди — локальный ремонт фасадов, цоколя и отмостки памятника, - пояснили в управлении.
В этом доме Константин Циолковский жил с 1904 по 1933 годы.
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