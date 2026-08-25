В Калуге отремонтируют дом-музей Циолковского

Работы пройдут в здании на улице, названной в честь ученого.

Во вторник, 25 августа, управление по охране объектов культурного наследия региона сообщило, что выдано разрешение на проведение работ. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

- Впереди — локальный ремонт фасадов, цоколя и отмостки памятника, - пояснили в управлении.

В этом доме Константин Циолковский жил с 1904 по 1933 годы.