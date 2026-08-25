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Общество

В Калуге отремонтируют дом-музей Циолковского

Дмитрий Ивьев
25.08, 12:10
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Работы пройдут в здании на улице, названной в честь ученого.

Во вторник, 25 августа, управление по охране объектов культурного наследия региона сообщило, что выдано разрешение на проведение работ. Дом является объектом культурного наследия федерального значения.

- Впереди — локальный ремонт фасадов, цоколя и отмостки памятника, - пояснили в управлении.

В этом доме Константин Циолковский жил с 1904 по 1933 годы.

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