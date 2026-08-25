Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество «Русский продукт»: от советской классики до высокотехнологичного флагмана Калужской области
Новость дня Общество

«Русский продукт»: от советской классики до высокотехнологичного флагмана Калужской области

25.08, 16:42
0 948
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ко Дню Калуги «КП» рассказывает о предприятии, которое кормит миллионы, сохраняет традиции и уверенно смотрит в будущее.

Калужская земля по праву гордится не только космической историей, но и мощными промышленными традициями. В преддверии Дня Калуги мы обращаем взгляд на предприятие, знакомое каждому жителю России с самого детства. В селе Детчино уже много десятилетий работает АО «Русский продукт». Это ​не просто завод по производству каш, супов, приправ, цикория и прочих продуктов, а настоящий индустриальный символ эпохи, который сегодня является одним из ведущих работодателей и флагманов региональной экономики. 

История: как закалялся вкус

История предприятия неразрывно связана с историей нашей страны. Все началось в 1942 году с основания артели «Пищевик». А в 1980-е годы здесь развернулось строительство гиганта пищевой индустрии — ​завода по производству растворимого цикория, кофейных напитков и знаменитого «Геркулеса», который и сегодня едят за завтраком миллионы семей.

Точкой отсчета современной истории стало 4 апреля 1996 года, когда «Русский продукт» объединил несколько заводов и комбинатов. В 2026 году компания отмечает знаковую дату — ​30-летие! В суровые времена тотального дефицита начала 90-х именно продукция компании «Русский продукт» стала настоящим спасением для миллионов: она позволяла сэкономить время и деньги, не теряя в качестве. Сегодня бренды компании знают от Калининграда до Владивостока. 

Современное производство: наука на службе традиций

Многие до сих пор думают, что пищевая промышленность — ​это просто «котлы и мешки». На «Русском продукте» это опровергают на деле. Сегодня предприятие входит в состав динамично развивающегося холдинга MIRFOODS, чья продукция представлена более чем в 70000 торговых точек по всей России и экспортируется в десятки стран, такие как Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Черногория и активно развивает азиатское экспортное направление.

Производственные мощности в Калужской области включают два современных комплекса, пять цехов и 36 автоматизированных линий.

Запущены новые роботизированные линии по производству и фасовке продукции, что позволяет значительно увеличивать объемы и повышать стандарты качества.

А чтобы каждая пачка «Геркулеса» или цикория была точно такой же вкусной, как и предыдущая, на заводе создана одна из самых оснащенных лабораторий в Центральной России. Инженеры-химики и технологи проводят сложнейшие анализы на содержание влаги и эфирных масел, подбирая идеальные условия переработки для конкретного сырья. Неудивительно, что высокотехнологичное производство «Русского продукта» часто становится героем специальных ТВ‑проектов, наглядно доказывая: в России создают современную, качественную и технологичную еду. 

Люди — ​главный актив: от студенческой скамьи до наставничества

— Внедряя новейшие технологии, мы хотим быть полезными своей стране, а главное, ​людям. И это возможно только благодаря знаниям и навыкам наших специалистов, — ​отмечает генеральный директор компании Владимир Константинович Граудин.

На предприятии работает более 450 человек, здесь выстроена уникальная система подготовки кадров. «Русский продукт» тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями Калужской области. Уже с третьего курса студенты совмещают учебу с работой на производстве по индивидуальному графику. Под руководством квалифицированных наставников они осваивают профессию и после получения диплома сразу приходят в штат компании.

Кстати, систему наставничества на заводе оценили и на региональном уровне: четверо сотрудников предприятия удостоены официального Знака отличия Калужской области «За наставничество» — ​главной региональной награды за передачу профессионального опыта. 

Доброе сердце бизнеса: социальная ответственность в действии

Успех измеряется не только тоннами продукции (а это более 40000 тонн бакалеи в год!), но и вкладом в жизнь общества. «Русский продукт» стал надежным другом для приютов животных и фонда «Планета верных»: сотрудники регулярно отправляют туда сырье для кормов и помогают со сбором теплых вещей для бездомных питомцев. Компания активно поддерживает фестивали помощи животным, привлекая внимание к этой важной проблеме.

Не забывают заводчане и о детях. Ежегодно проводится акция «Елка добра», в рамках которой исполняются заветные мечты воспитанников Азаровского детского дома. Ребята пишут письма Деду Морозу, а сотрудники предприятия помогают осуществить эти желания. Кроме того, предприятие регулярно поставляет каши, супы и кисели в детские центры и на социальные фестивали.

Эта системная работа не остается незамеченной: в 2025 году компания вошла в тройку самых социально ответственных работодателей Калужской области, предоставляя сотрудникам расширенные социальные гарантии, ДМС и льготы.

«Русский продукт» — ​это яркий пример того, как можно бережно сохранять классические вкусы нашего детства, одновременно внедряя передовые технологии и заботясь о людях. В День Калуги мы по праву можем гордиться таким соседом. Ведь истинное лидерство — ​это умение делиться своим успехом так, чтобы другим становилось легче стоять на ногах.

Реклама. АО «Русский продукт». ИНН 7718117872. erid: 2VfnxvoH2Pd
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IlF1VkFiMVpRdlI4Q0dwVzVWTGs5WEE9PSIsInZhbHVlIjoiMHozOERHN2RvdmloY3Eydlk0WUpSZDlsRkJQOTFIbmd2NTJBUDhJY2hpL2xudWh3VTQ0RHBBVDhMZG9HTXppOGFVRCtjSjZ2bHJkNktET1JoREhMdHBES3NQMlBZeUd6VDdmaFBJaDNzd1BzMlFPcUVaQkI0R3BuTHJGR2lNN3NlOS9sSFBPYUpsNE04bUtaZ1Zxb2U2LzM0NHA1T01IRHJoMGY0MWg3aDBYTDM0L1oyOVQyOUxINXpKeUVTZUZUbm5Uc0wyNUZYek43cDZ1d0hkMUNUcmtYaHFWWVVaQ2J1RWIwcm9vYWZPYzlIWEs4OVhpd3pubURSMWQvcFVRWE1wN3FYTXJ4N2Nlbm5lQlcxQi9ndHMvdlJQRWhKcVVnb3hjb2F0dlZEbWIwZ2pSYlY5bFJzNWwwUEZ3Q3BLK3ZabkFzbisrNHlIbm9Wam1WZGFkaTUrZUtaRWpiN2lTYVNmS0dncXJIRFBGb0lSQjd6amV2azh1UituY3I3SVJFNXEwTXpxMGI3YjQyM1VOSzdYU00rRG04bjR1TkdnZ3Q0aEZuWG16ZHZaQldFS28vMUVMZ1RrSU8rSUFmMDY1OCIsIm1hYyI6IjlhYTc5NmU0OWJkNzVhZDE2N2JmOTVjNzc4YzY0ZjRiNzZmZTlhNGUyMWFmMmFkOTc2YmM2OWIyOTNmOWU5MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im8wcitaMWg4c0JtWG40amZML1d4OFE9PSIsInZhbHVlIjoibVd1aFNWaTBUdFlwL256TmxJeVIvQUdiY0p0UjlqQmk1YUd6bHNONmtPMHZIL2sxaldtMzBDQnIvUkZRUXVjUFJmMHlOLzRVWUR4ZTRkWjkvcHFwc2YxMU5Hdkc5N3hkUXp5OU01R2RmR2J2dWhNT0JmTDg3MUxQK0lCUkdNNDFFemZ3eXRnekpPUEZxK3NBMXFFL3E3Y2NHV05XM1VWVDV0V2ordUoxQjQ3c3l5VjU5TkNBUS9mTmVrOEVVbU5hR2VNQTI3VHk5STZaY1VQRjNXMlJmL0dRQlhrdFhSSkpnSGlCNzhaQlB0MGxKSlpHOXZNQjRIVFpIRzZ2MHpXSXVPWW5GOXA4a3FpdWc5d0QwWmMrMlR1Z3VMM3U0bjV6aGNabmw5QVo3Z0c5WG1oNmFSd09OVDhxK3lycHplajlIckpPamZObWFLSHh2cHdFZWtndGdaam9ET01ydFZSYXBjak9ZcHdjMzcwMDV4UXNpdTF5enhySjVZQWFrdWtHVnRwRkVtWFNobHJ3VWRhQTlYNVd1OEpxZmdzTmowT2V3SzNFMXRuVllqK2NUU2JpMGhMblNJV1Zpa3hGUUR2MGZNYmViVGIyeXhtZVo5SmpDZUNFaWhoUVJ3eDF1OHV1RnJrY3FsU2lNT0FLQkxoTXI1OFlVQ0I0Ny9xdnZWeEZjcE1SalRYWG81OTROdTdtVjZPYmw4U0VYa01qVGowWGErcDNJbWwxUFRkQlNwOWdPbEVxNmxMY3F1eCtpVzZmTlZpUGVqemM0eDNRbFZlNzIydnhTUk0ycjM1QUpZOGRsK0U3Sm4vVHhGVW1VUUMycHFsejVUbnl6SWpKN2JDMyIsIm1hYyI6IjcxNmYzMGQ4NjliMWQxZTliYzRjZjIzZTVkM2NhMzcxMDNhYjRhNTc0YWRhNzk4OTc3M2Y2ZDQ3N2RiYWNiYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+