«Русский продукт»: от советской классики до высокотехнологичного флагмана Калужской области

Ко Дню Калуги «КП» рассказывает о предприятии, которое кормит миллионы, сохраняет традиции и уверенно смотрит в будущее.

Калужская земля по праву гордится не только космической историей, но и мощными промышленными традициями. В преддверии Дня Калуги мы обращаем взгляд на предприятие, знакомое каждому жителю России с самого детства. В селе Детчино уже много десятилетий работает АО «Русский продукт». Это ​не просто завод по производству каш, супов, приправ, цикория и прочих продуктов, а настоящий индустриальный символ эпохи, который сегодня является одним из ведущих работодателей и флагманов региональной экономики.

История: как закалялся вкус

История предприятия неразрывно связана с историей нашей страны. Все началось в 1942 году с основания артели «Пищевик». А в 1980-е годы здесь развернулось строительство гиганта пищевой индустрии — ​завода по производству растворимого цикория, кофейных напитков и знаменитого «Геркулеса», который и сегодня едят за завтраком миллионы семей.

Точкой отсчета современной истории стало 4 апреля 1996 года, когда «Русский продукт» объединил несколько заводов и комбинатов. В 2026 году компания отмечает знаковую дату — ​30-летие! В суровые времена тотального дефицита начала 90-х именно продукция компании «Русский продукт» стала настоящим спасением для миллионов: она позволяла сэкономить время и деньги, не теряя в качестве. Сегодня бренды компании знают от Калининграда до Владивостока.

Современное производство: наука на службе традиций

Многие до сих пор думают, что пищевая промышленность — ​это просто «котлы и мешки». На «Русском продукте» это опровергают на деле. Сегодня предприятие входит в состав динамично развивающегося холдинга MIRFOODS, чья продукция представлена более чем в 70000 торговых точек по всей России и экспортируется в десятки стран, такие как Абхазия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Кыргызская Республика, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Черногория и активно развивает азиатское экспортное направление.

Производственные мощности в Калужской области включают два современных комплекса, пять цехов и 36 автоматизированных линий.

Запущены новые роботизированные линии по производству и фасовке продукции, что позволяет значительно увеличивать объемы и повышать стандарты качества.

А чтобы каждая пачка «Геркулеса» или цикория была точно такой же вкусной, как и предыдущая, на заводе создана одна из самых оснащенных лабораторий в Центральной России. Инженеры-химики и технологи проводят сложнейшие анализы на содержание влаги и эфирных масел, подбирая идеальные условия переработки для конкретного сырья. Неудивительно, что высокотехнологичное производство «Русского продукта» часто становится героем специальных ТВ‑проектов, наглядно доказывая: в России создают современную, качественную и технологичную еду.

Люди — ​главный актив: от студенческой скамьи до наставничества

— Внедряя новейшие технологии, мы хотим быть полезными своей стране, а главное, ​людям. И это возможно только благодаря знаниям и навыкам наших специалистов, — ​отмечает генеральный директор компании Владимир Константинович Граудин.

На предприятии работает более 450 человек, здесь выстроена уникальная система подготовки кадров. «Русский продукт» тесно сотрудничает с профильными учебными заведениями Калужской области. Уже с третьего курса студенты совмещают учебу с работой на производстве по индивидуальному графику. Под руководством квалифицированных наставников они осваивают профессию и после получения диплома сразу приходят в штат компании.

Кстати, систему наставничества на заводе оценили и на региональном уровне: четверо сотрудников предприятия удостоены официального Знака отличия Калужской области «За наставничество» — ​главной региональной награды за передачу профессионального опыта.

Доброе сердце бизнеса: социальная ответственность в действии

Успех измеряется не только тоннами продукции (а это более 40000 тонн бакалеи в год!), но и вкладом в жизнь общества. «Русский продукт» стал надежным другом для приютов животных и фонда «Планета верных»: сотрудники регулярно отправляют туда сырье для кормов и помогают со сбором теплых вещей для бездомных питомцев. Компания активно поддерживает фестивали помощи животным, привлекая внимание к этой важной проблеме.

Не забывают заводчане и о детях. Ежегодно проводится акция «Елка добра», в рамках которой исполняются заветные мечты воспитанников Азаровского детского дома. Ребята пишут письма Деду Морозу, а сотрудники предприятия помогают осуществить эти желания. Кроме того, предприятие регулярно поставляет каши, супы и кисели в детские центры и на социальные фестивали.

Эта системная работа не остается незамеченной: в 2025 году компания вошла в тройку самых социально ответственных работодателей Калужской области, предоставляя сотрудникам расширенные социальные гарантии, ДМС и льготы.

«Русский продукт» — ​это яркий пример того, как можно бережно сохранять классические вкусы нашего детства, одновременно внедряя передовые технологии и заботясь о людях. В День Калуги мы по праву можем гордиться таким соседом. Ведь истинное лидерство — ​это умение делиться своим успехом так, чтобы другим становилось легче стоять на ногах.