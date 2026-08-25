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«Ферма»: с мясом по жизни

25.08, 11:44
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До 1 сентября остались считаные дни. Родители уже обновили форму, купили тетради и проверили расписание.

Но есть одна вещь, о которой задумываются далеко не все: чем кормить ребенка, когда учеба войдет в полную силу?

Ответ на самом деле прост. Мясо — главный источник сил для растущего организма.

Почему белок — это не скучно, а важно

После летних каникул вернуться к сбалансированному рациону бывает непросто. А между тем белок — это строительный материал для мышц, костей и, что немаловажно, для мозга.

В отличие от фастфуда и снеков, которые содержат пустые калории и дают только кратковременный прилив энергии, мясные продукты обеспечивают долгое чувство сытости и ровный заряд на весь день.

Телятина: нежное мясо для тех, кто только растет

Среди всего разнообразия мяса для школьников телятина стоит особняком. В ней меньше жира и холестерина, чем в говядине, зато много желатина, который так полезен для суставов. А для активно растущего организма, который каждый день бегает на физкультуре, носит тяжелый рюкзак и сидит за партой, здоровые суставы — вещь первостепенная.

В магазинах «Ферма» телятина всегда свежая, без повторной заморозки и длительного хранения. Из нее можно приготовить что угодно: нежные отбивные с хрустящей корочкой, зразы с начинкой, потушить с овощами.

Постная свинина: сытно и без лишнего жира

Свинину многие родители избегают, считая ее слишком жирной. Но это стереотип. Постные части свинины — вырезка, окорок, корейка — содержат не так много жира, зато дают отличную энергию и надолго утоляют голод. А еще в свинине много витаминов группы В, которые важны для нервной системы и нормальной работы мозга. В учебном году, когда нагрузка на психику у детей колоссальная, это особенно актуально.

В «Ферме» можно найти свинину разной степени жирности — выбрать то, что подходит именно вашему ребенку. Все мясо проходит строгий контроль качества, никаких искусственных добавок и консервантов. И главное — оно свежее. Срок годности небольшой, но это как раз признак того, что внутри нет никакой химии.

Птица: легкий вариант для обеда и ужина

Курица и индейка — это спасательный круг для тех, кто следит за рационом ребенка, но не хочет тратить на готовку полдня. Птичье мясо считается диетическим, оно легче усваивается, чем говядина или свинина, и подходит даже детям с чувствительным пищеварением.

Куриные грудки, филе индейки, фарш — все это есть в ассортименте «Фермы». А если хочется порадовать ребенка чем-то необычным — есть маринованные куриные крылышки, которые достаточно просто запечь в духовке.

Родители часто переживают, что курица может быть сухой и невкусной. В «Ферме» с этим проблем нет — мясо свежее, от проверенных поставщиков и при правильном приготовлении получается сочным.

Почему «Ферма»? 

У сети магазинов «Ферма» есть несколько важных принципов, которые делают ее удобным выбором для семей со школьниками.

Первое — натуральность без компромиссов. Вся продукция проходит строгий контроль, никаких искусственных добавок, консервантов или многократной заморозки. Каждый продукт имеет сертификат, и родители могут быть уверены: еда не навредит здоровью ребенка.

Второе — разнообразие. Курица, индейка, говядина, телятина, свинина — в ассортименте «Фермы» найдется то, что понравится даже самым привередливым едокам.

И третье — атмосфера. В магазинах «Ферма» царит идеальная чистота, аппетитный аромат свежего мяса, приветливые продавцы.

Загляните в сеть магазинов «Ферма» перед 1 сентября. Возможно, именно там вы найдете то, чего не хватало в вашей продуктовой корзине. И ваш ребенок скажет вам спасибо — может, не сразу, но обязательно скажет. Когда поймет, что сил на уроки, тренировки и игры стало заметно больше.

 

Дорогие калужане!

Сердечно поздравляю вас с Днем города! В этом году Калуга отмечает 655­й день рождения. Для каждого это не просто дата в календаре, а повод вспомнить, как много значит для нас наш город. Здесь мы живем, работаем, растим детей, именно здесь наши семьи и наши традиции.

В этом городе нас знают и любят уже много лет, и мы очень ценим это доверие.

Пусть в ваших семьях всегда царит взаимопонимание, а на столе — только вкусная и качественная еда!

С уважением, Алексей Осипов, руководитель сети магазинов «Ферма».

Реклама. ИП Осипов А.В. ИНН 402900515920. erid: 2VfnxwLPknf
ВНИМАНИЕ!

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