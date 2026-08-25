Качество, проверенное временем
ЭХЦ – это качество, проверенное временем.
Пациенты центра чаще всего выделяют следующие преимущества:
- высокий уровень профессионализма специалистов,
- наличие современной технической базы,
- комплексный подход к лечению,
- возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте,
- собственная лаборатория,
- операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стационар,
- доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала,
- созданный уют и красота в деталях,
- непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.
Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:
- собственная лаборатория
- диагностический центр
- поликлиника
- Центр педиатрии
- семейная стоматология
- хирургический стационар широкого профиля
- отделение реанимации
- травмпункт
- отделение косметологии и пластической хирургии
- Центр здоровой стопы.
Уже более четырех лет открыт филиал Эндохирургического Центра — ЭХЦ ПРО на Правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная медицинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов.
Спектр услуг и возможностей материально-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью персонала позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области.
Записаться в Эндохиргический Центр стало проще.
- По телефону: 8 (4842) 926-977. Если вы планируете записаться на консультацию к специалисту, то вам необязательно ждать ответа оператора. Наберите номер, перейдите в тональный режим, нажмите кнопку 1, и вас запишет наш виртуальный помощник — регистратор Лиза.
- Онлайн — на официальном сайте эхц.рф. Там же вы можете оставить заявку на обратный звонок.
- Напишите нам в Мах по номеру: 8-920-091-57-11 (обязательно добавьте этот номер в контакты).
Также для ответа на самые популярные вопросы и для управления своей записью у нас появился персональный консультант в национальном мессенджере Мах.
Эндохирургический Центр, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
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