Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр медицинских услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.

ЭХЦ – это качество, проверенное временем.

Пациенты центра чаще всего выделяют следующие преимущества:

высокий уровень профессионализма специалистов,

наличие современной технической базы,

комплексный подход к лечению,

возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте,

собственная лаборатория,

операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стационар,

доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала,

созданный уют и красота в деталях,

непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.

Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:

собственная лаборатория

диагностический центр

поликлиника

Центр педиатрии

семейная стоматология

хирургический стационар широкого профиля

отделение реанимации

травмпункт

отделение косметологии и пластической хирургии

Центр здоровой стопы.

Уже более четырех лет открыт филиал Эндохирургического Центра — ЭХЦ ПРО на Правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная меди­цинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов.

Спектр услуг и возможностей материально-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью персонала позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области.

Записаться в Эндохиргический Центр стало проще.

По телефону: 8 (4842) 926-977. Если вы планируете записаться на консультацию к специалисту, то вам не­обязательно ждать ответа оператора. Наберите номер, перейдите в тональный режим, нажмите кнопку 1, и вас запишет наш виртуальный помощник — регистратор Лиза.

Онлайн — на официальном сайте эхц.рф . Там же вы можете оставить заявку на обратный звонок.

Напишите нам в Мах по номеру: 8-920-091-57-11 (обязательно добавьте этот номер в контакты).

Также для ответа на самые популярные вопросы и для управления своей записью у нас появился персональный консультант в нацио­нальном мессенджере Мах.

Эндохирургический Центр, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.