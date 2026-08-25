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Качество, проверенное временем

Эндохирургический Центр в Калуге предоставляет максимально широкий спектр медицинских услуг, ориентированный на универсальную семейную медицину.
25.08, 11:20
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ЭХЦ – это качество, проверенное временем.

Пациенты центра чаще всего выделяют следующие преимущества:

  • высокий уровень профессионализма специалистов,
  • наличие современной технической базы,
  • комплексный подход к лечению,
  • возможность диагностики и получения консультации врача в одном месте,
  • собственная лаборатория,
  • операционные, оснащенные по международным стандартам и вместительный комфортный стационар,
  • доброжелательность администраторов и исключительная забота среднего медицинского персонала,
  • созданный уют и красота в деталях,
  • непрерывное развитие и освоение новых направлений, внедрение методов лечения, уникальных для нашего региона.

Сегодня в состав Эндохирургического Центра входят:

  • собственная лаборатория
  • диагностический центр
  • поликлиника
  • Центр педиатрии
  • семейная стоматология
  • хирургический стационар широкого профиля
  • отделение реанимации
  • травмпункт
  • отделение косметологии и пластической хирургии
  • Центр здоровой стопы.

Уже более четырех лет открыт филиал Эндохирургического Центра — ЭХЦ ПРО на Правом берегу. За это время он зарекомендовал себя как динамично развивающийся медицинский центр, в котором доступна высококвалифицированная меди­цинская помощь для детей и взрослых. Различные виды диагностических исследований: МРТ, СКТ, УЗИ, рентген, полный спектр анализов, функциональная диагностика, процедурный кабинет, приемы профильных специалистов. 

Спектр услуг и возможностей материально-технической базы Эндохирургического Центра в сочетании с профессионализмом врачей и клиентоориентированностью персонала позволяют ЭХЦ уже на протяжении многих лет оставаться одной из самых востребованных медицинских организаций города и области. 

Записаться в Эндохиргический Центр стало проще.

  • По телефону: 8 (4842) 926-977. Если вы планируете записаться на консультацию к специалисту, то вам не­обязательно ждать ответа оператора. Наберите номер, перейдите в тональный режим, нажмите кнопку 1, и вас запишет наш виртуальный помощник — регистратор Лиза.
  • Онлайн — на официальном сайте эхц.рф. Там же вы можете оставить заявку на обратный звонок.
  • Напишите нам в Мах по номеру: 8-920-091-57-11 (обязательно добавьте этот номер в контакты).

Также для ответа на самые популярные вопросы и для управления своей записью у нас появился персональный консультант в нацио­нальном мессенджере Мах.

Эндохирургический Центр, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама. ООО «ЭНДОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». ИНН 4027126463. erid: 2VfnxwZhdSB
ВНИМАНИЕ!

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