Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Боровске началось строительство новой школы искусств
Общество

В Боровске началось строительство новой школы искусств

Дмитрий Ивьев
25.08, 08:36
0 446
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Работы ведутся на улице Ленина неподалёку от фонтана «Пусть светит».

- Территория полностью расчищена от зарослей, вывозится накопившийся мусор, ведутся все необходимые подготовительные мероприятия, - рассказал 24 августа глава Боровского района Николай Калиничев.

На месте будущего фундамента сейчас трудятся археологи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNDL2xaVWxYZkY1VzZyd2t4byszWHc9PSIsInZhbHVlIjoibXYxbnhSV3JpbVMzWWVRS2FGSjlDMzIzdjhmK1hUTHorRm1IM04waHJQbjhDNW1oT3M4S3RXMkxkNUxBUGxkUWF0c3EwUWZPenBDWmRtTW1XT3JQeXJheVcrTzFoYWoydnNCYXl0eERJUVBKcnFMa2lzMTNHMlozUGEvN2ZSa3dkTXA2MTNlYlZyTlhXa3YxUzZVV1FuT0JYS2pmZHozNU8zQVlYQW4vejFMd0pVS3RqOU9LRWJXSlgrQVNkUFdCNnhBOGg2c21Pc0gva05kUHU1TkJJbHR3L0ovMnpTb0xuR1NmWVduei9rNkJ3NmVlZXY3Rkprd0FlZFFwa0duWkYvdU1XOHNxaWd2UkdLY2k5RlkrMW1lSmZWVHo3dy9FekFoR1lVMlQvbk9PclpLRllUL0RLY2k4MHpLclJ1azdUZngvUzczM3pRS3Yzb3d2Q20wUkFrV0h2WU9ZcHBRWmtLa1Q1ZE82OEhETVFpaVNFdnk3NjkraUwvWlJ6YlFiaGwrMFg0akdkenozN0tKVXp2SXNyY1E0emlvQUpuVm5nL3BiMzQ0Rkd3a3FCS3JqOXpEcm5ZUlB6a2VoQjV0ayIsIm1hYyI6IjUwY2M1ZTA5MDdkOTg1ZDIyODFkMGIyYWQyZmI5MGY1NDhmOTBjNjE3YTcxMTc5MDI1MTdlZjQ5YjQ4MTdhM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVpdVRmUU9iYXhpUmxmT09MZWduZWc9PSIsInZhbHVlIjoicUVCSUswWFNsQTlYdzI1T0pwbktheG84QXcyVlJPY3lLaWw4M2pUWFNwVVBoS0ZXWVI3Ky8wOTFKYmF5ZlVTZmoxSVQwdzZwdXZzcmludmo3NVI0MFR5Wmp0VlVLRHQ0TjlFL3k5UXhhTmF2dnpWRm56aW93WkVyUjVwcmMyMTh5SXVFVXpqaWNzK1picEpXRyt0MHY5RG9XSU5MYlppek5Wd3l3Z2U5Ny9iTnJXS3hGSnJNb2wwajQyOGg2RXdwcy83STlNSUkySUdZZUVTTXlCYnZWRXc3ejcvS1Z4MjZ2RDRwaHZwV3BNaGlNNmw2UDIra0lYQUZhRWxBVDhwUis0dGJpQmZGSmtIai92ZVpia2h1MUZhTmZsZjI4aWtlWU1IbmtubUFtR3R2WmlPdlA3YzR1QUFNNHJjbnN4UE15bVNiZlJaTEFTd0lwTCtXYmo3RnBhb1Q4Z2dnSzhlZytTUG9pU1M0RWxxV1FjM0NWWVlma3piZmxFM1dURWFyUDZoUVEzRlRacFdGbFUxbjRiWFg0UU9UcmtZSzYzOWV6SEl4YjFZam5yLzNpanVwUjBDa25tWmt4bnA2RVJTYXd4cUhlSXVDUlkwWVp5NkowY0ZhTHBlNkllcGo2UzlXa0I5NVRhbk9paFlwYmJNWGgzYWdsSy8zb0JEV09OWmlnejloaUl2NUJjdC9FYmZzSHo2Q2tIcCtZMVpLanAxTTdGWXpLTzJ6VTRjcUNTVjVReGkrMjNQOU9NRE1ad1lBNmI2QlNuc2ViNlkzRnJOTSt4YTBsTTRrWThRclpmQjFFRS9PbGdaQ1pKcE1Rbk5PS1NKVUtOeWFoWWdaRjAxVSIsIm1hYyI6ImRkNDE0Zjc3MjViZTVlNjdkMGQyZjBjN2RjNWQzMmZkZTgyMGFjMzBmMWEyMjAyNzA5NmI1Mjk1ZTY4NDc2MTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+