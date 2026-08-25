В Боровске началось строительство новой школы искусств
Работы ведутся на улице Ленина неподалёку от фонтана «Пусть светит».
- Территория полностью расчищена от зарослей, вывозится накопившийся мусор, ведутся все необходимые подготовительные мероприятия, - рассказал 24 августа глава Боровского района Николай Калиничев.
На месте будущего фундамента сейчас трудятся археологи.
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