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Общество

Калужская область налаживает сотрудничество с Абхазией в сфере подготовки специалистов для сельского хозяйства

Дмитрий Ивьев
21.08, 08:10
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В ходе рабочего визита делегации Калужской области в Республику Абхазия заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с вице-премьером Республики Вараздатом Миносяном.

Ключевой темой встречи стало взаимодействие в сфере образования, в частности — подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.

- Проработаем вопрос приема абхазских студентов и абитуриентов, - заявил Ефремов. - Ребята смогут получить востребованные специальности: агрономия, агроинженерия и ветеринария. Наш филиал ежегодно выпускает несколько сотен высококлассных специалистов, и мы готовы делиться этим опытом.

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