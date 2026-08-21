Калужская область налаживает сотрудничество с Абхазией в сфере подготовки специалистов для сельского хозяйства
В ходе рабочего визита делегации Калужской области в Республику Абхазия заместитель губернатора Калужской области Александр Ефремов обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с вице-премьером Республики Вараздатом Миносяном.
Ключевой темой встречи стало взаимодействие в сфере образования, в частности — подготовка квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.
- Проработаем вопрос приема абхазских студентов и абитуриентов, - заявил Ефремов. - Ребята смогут получить востребованные специальности: агрономия, агроинженерия и ветеринария. Наш филиал ежегодно выпускает несколько сотен высококлассных специалистов, и мы готовы делиться этим опытом.
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