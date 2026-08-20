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Общество

Калужские медики спасли пациентку с тяжёлым поражением сосудов

Дмитрий Ивьев
20.08, 15:00
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Врачи Калужской областной клинической больницы и городской больницы «Сосновая роща» совместными усилиями помогли 70‑летней женщине, у которой было масштабное поражение сосудов. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Анна Чернова.

Пациентку экстренно доставили в больницу «Сосновая роща» с острым инфарктом миокарда. Медики провели стентирование одной из коронарных артерий, однако дальнейшее обследование выявило более серьёзную проблему: оказались поражены ещё два крупных сосуда, в том числе ствол левой коронарной артерии.

Состояние женщины стремительно ухудшалось: у неё развился отёк лёгких, который быстро перешёл в кардиогенный шок. Чтобы поддержать дыхание, пациентку перевели на искусственную вентиляцию лёгких.

Учитывая сложность случая, врачи «Сосновой рощи» приняли решение перевести женщину в Калужскую областную клиническую больницу — там можно было провести экстренное стентирование с механической поддержкой кровообращения с помощью аппарата ЭКМО. Команда областной больницы была готова к приёму пациентки и в тот же день выполнила необходимую операцию.

По мере стабилизации состояния пациентку отключили от ИВЛ. Врачи отметили, что женщина пришла в сознание, неврологических нарушений не выявлено. Спустя несколько дней её перевели в палату неотложной кардиологии, а сейчас она уже дома и чувствует себя хорошо.

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