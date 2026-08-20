Владислав Шапша принял участие в заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие провёл Владимир Путин.

В качестве руководителя комиссии Госсовета по направлению «Кадры» Владислав Шапша обозначил ключевые темы, затронутые в ходе обсуждения. Речь шла о реализации Плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, вопросах технологического лидерства и инноваций, поддержке бизнеса и инвестиций — в том числе о запуске нового инвестиционного цикла. Отдельное внимание уделили устойчивости и сбалансированности бюджетов.

Важным решением, по словам губернатора, стал перенос срока погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.

Значительная часть дискуссии была посвящена ситуации на рынке труда.

Владимир Путин акцентировал важность внедрения современных технологий в социальной сфере и поручил донастроить механизмы обратной связи с жителями.