Санитарная авиация в Калужской области совершила 38 вылетов с начала года

Об этом сообщила 20 августа министр здравоохранения региона Анна Чернова.

В последние месяцы медики неоднократно вылетали в разные города области. Так, дважды бригады направлялись в Боровск и Медынь, а также в Козельск и Мосальск — там требовалась экстренная помощь пациентам с острыми инфарктами миокарда. Кроме того, из Сосенского эвакуировали больного с ишемической болезнью сердца и нестабильной стенокардией, а из Кирова — пациента с субдуральной гематомой. Всех нуждающихся доставили в областной центр.

Для эвакуации используют вертолёты «Ансат» Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Воздушные суда способны развивать крейсерскую скорость до 250 км/ч, а максимальную — до 275 км/ч; рабочая высота полёта составляет от 150 до 300 метров.