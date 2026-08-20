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Общество

Санитарная авиация в Калужской области совершила 38 вылетов с начала года

Дмитрий Ивьев
20.08, 08:22
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Об этом сообщила 20 августа министр здравоохранения региона Анна Чернова.

В последние месяцы медики неоднократно вылетали в разные города области. Так, дважды бригады направлялись в Боровск и Медынь, а также в Козельск и Мосальск — там требовалась экстренная помощь пациентам с острыми инфарктами миокарда. Кроме того, из Сосенского эвакуировали больного с ишемической болезнью сердца и нестабильной стенокардией, а из Кирова — пациента с субдуральной гематомой. Всех нуждающихся доставили в областной центр.

Для эвакуации используют вертолёты «Ансат» Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Воздушные суда способны развивать крейсерскую скорость до 250 км/ч, а максимальную — до 275 км/ч; рабочая высота полёта составляет от 150 до 300 метров.

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