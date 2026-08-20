В Калужской области собственника накажут за заросший участок

Нарушение выявлено на 40 гектарах в Юхновском районе.

- Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Юхновском муниципальном округе допустил зарастание 40 гектаров сельхозугодий древесно-кустарниковой и сорной растительностью, а также порчу почвы на площади более 4 тысяч кв. м в результате строительных работ, - пояснили в Россельхознадзоре.

Виновника оштрафовали на 65 тысяч рублей.