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Общество

В Калужской области собственника накажут за заросший участок

Дмитрий Ивьев
20.08, 07:15
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Нарушение выявлено на 40 гектарах в Юхновском районе.

- Собственник земельного участка сельскохозяйственного назначения в Юхновском муниципальном округе допустил зарастание 40 гектаров сельхозугодий древесно-кустарниковой и сорной растительностью, а также порчу почвы на площади более 4 тысяч кв. м в результате строительных работ, - пояснили в Россельхознадзоре.

Виновника оштрафовали на 65 тысяч рублей.

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