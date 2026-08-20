Что вы не знали о хронических вирусных гепатитах

Почему человек может годами не знать об инфекции, при чём здесь рак печени и почему гепатит С сегодня — излечимое заболевание

Хронические вирусные гепатиты — это инфекции, которые могут годами протекать практически незаметно, постепенно повреждать печень и в конечном итоге приводить к циррозу и раку печени. Но современная медицина существенно изменила ситуацию: хронический гепатит B можно эффективно контролировать, а гепатит C в большинстве случаев — полностью излечить.

Миф № 1. «Если ничего не болит, значит, гепатита нет»

Это один из самых опасных мифов. Хронический гепатит B и особенно гепатит C могут длительное время протекать без заметных симптомов. Человек может чувствовать себя здоровым и не подозревать об инфекции. Поэтому отсутствие жалоб не является доказательством отсутствия вирусного гепатита.

Миф № 2. «При гепатите обязательно должны быть повышены АЛТ и АСТ»

Нет. АЛТ и АСТ отражают повреждение клеток печени, но не являются самостоятельным тестом на наличие вирусного гепатита. Нормальные значения не исключают хроническую инфекцию. При гепатите B оценка должна учитывать вирусную нагрузку, АЛТ, степень фиброза и другие факторы.

Миф № 3. «Положительный анализ на антитела к гепатиту С означает, что вирус находится в организме»

Не обязательно. Положительный anti-HCV говорит о том, что человек когда-либо встречался с вирусом. Антитела могут сохраняться и после самостоятельного выздоровления или успешного лечения. Для определения активной инфекции необходимо исследование РНК вируса гепатита C (HCV RNA).

Миф № 4. «Гепатит C — это пожизненный диагноз»

Сегодня это уже не так. Современные противовирусные препараты прямого действия позволяют излечить более 95% пациентов. Обычно лечение проводится таблетированными препаратами и часто занимает 8–12 недель, хотя схема зависит от конкретной клинической ситуации. Важно помнить: излечение не формирует пожизненный иммунитет, поэтому возможно повторное заражение.

Миф № 5. «Если гепатит C вылечен, значит, печень полностью здорова»

Не всегда. Устранение вируса прекращает продолжающееся вирусное повреждение, но уже сформировавшийся фиброз или цирроз не исчезают мгновенно. При выраженном фиброзе или циррозе наблюдение может потребоваться и после излечения от HCV.

Миф № 6. «Гепатит B и гепатит C — практически одно и то же»

Это разные инфекции. При гепатите B существует эффективная вакцина; хроническую инфекцию можно длительно подавлять противовирусной терапией. При гепатите C эффективной вакцины пока нет, зато современная терапия в большинстве случаев позволяет полностью уничтожить вирус.

Миф № 7. «Если вирус гепатита B обнаружен, лечение обязательно нужно начать немедленно»

Не всегда. Тактика при хроническом гепатите B определяется индивидуально. Врач учитывает данные лабораторной диагностики, степень фиброза и наличие цирроза, возраст, сопутствующие инфекции и другие факторы риска. Современные рекомендации расширили возможности назначения противовирусной терапии, но решение принимается после комплексной оценки.

Миф № 8. «Гепатит — это только проблема печени»

Хронические вирусные гепатиты могут иметь внепечёночные проявления. Современный подход рассматривает вирусный гепатит как системное инфекционное заболевание, требующее комплексного наблюдения.

Миф № 9. «Гепатит D — отдельный вирус, которым может заразиться любой человек»

Вирус гепатита D не может размножаться самостоятельно: ему необходим вирус гепатита B. Сочетание HBV и HDV может приводить к более быстрому прогрессированию заболевания. Вакцинация против гепатита B одновременно защищает от гепатита D.

Миф № 10. «Гепатит B и C обязательно приводят к циррозу»

Нет. Хроническая инфекция повышает риск цирроза и рака печени, но развитие осложнений зависит от длительности инфекции, вирусной нагрузки, степени фиброза, употребления алкоголя, метаболических нарушений, сопутствующих инфекций и других факторов. Ранняя диагностика позволяет изменить естественное течение болезни.

Миф № 11. «Гепатитом можно заразиться через чашку, рукопожатие или объятия»

Для гепатитов B и C типичен контакт с инфицированной кровью; для вирусного гепатита В важны также половой и вертикальный пути передачи. Гепатит C не передаётся через обычные бытовые контакты — объятия, совместный приём пищи или напитков. Нельзя пользоваться чужими бритвами, маникюрными принадлежностями и другими предметами, на которых может оказаться кровь.

Миф № 12. «Если человек не употребляет наркотики, гепатит ему не грозит»

Риск существует у любого человека. Заражение возможно при контакте с инфицированной кровью, в том числе при использовании нестерильных инструментов, некоторых медицинских и косметологических процедурах, татуировках и пирсинге при нарушении стерильности. Для вирусного гепатита В важны также половой и вертикальный пути передачи.

Миф № 13. «Если человек заразился давно, уже поздно что-либо делать»

Даже если инфекция существует много лет, можно определить степень поражения печени, оценить риск осложнений и выбрать тактику лечения и наблюдения. Современные рекомендации уделяют большое внимание доступной диагностике, неинвазивной оценке фиброза и упрощённым алгоритмам обследования.

Что действительно нужно знать каждому?

1. Не ждать симптомов: хронический вирусный гепатит может долго не проявляться.

2. Знать свой статус и проходить обследование при наличии факторов риска или по рекомендации врача.

3. Проверить вакцинацию против гепатита B.

4. Не бояться диагноза: гепатит C в большинстве случаев излечим, а гепатит B можно эффективно контролировать.

5. Не лечиться самостоятельно: БАДы, травы и «чистки печени» не заменяют противовирусную терапию и иногда могут дополнительно повреждать печень.

Самое важное открытие последних лет

Мы переходим от модели «лечить последствия» к модели «выявлять инфекцию раньше и предотвращать последствия». В 2026 году ВОЗ опубликовала консолидированное руководство по профилактике, диагностике, лечению и мониторингу гепатитов B и C, включая стратегии тестирования на гепатит D. Особое внимание уделяется доступному тестированию, экспресс-диагностике, молекулярным методам, упрощению лечения и приближению медицинской помощи к пациенту.

Что важно запомнить

Человек может годами чувствовать себя совершенно здоровым и при этом иметь хронический вирусный гепатит. Но человек, который знает о своей инфекции и наблюдается у врача, находится в совершенно другой ситуации: можно выявить заболевание, определить состояние печени, получить необходимое лечение и предотвратить цирроз и рак печени.

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Анализ на вирусный гепатит — это не повод для страха. Это способ вовремя узнать правду о своём здоровье и получить возможность изменить будущее.

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