Более 8 тысяч калужских семей получили поддержку по нацпроекту с начала года

Они воспользовались мерами поддержки в рамках нацпроекта «Семья».

Регион активно помогает семьям с детьми — для этого предусмотрен целый ряд финансовых выплат. Так, 1 120 семей получили региональный маткапитал при рождении второго ребёнка, ещё 904 семьи — при появлении третьего и последующих детей.

Значительную поддержку оказывают многодетным семьям: 4 110 семей ежемесячно получают пособие, если в семье четверо и более детей. Кроме того, 571 многодетная семья получила ежегодные выплаты на компенсацию расходов по кредитам, включая ипотеку.

Особая мера поддержки предусмотрена для молодых семей: 516 семей получили единовременную выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка. Также финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей направили 70 беременным женщинам, которые учатся очно и состоят на учёте в медучреждениях.

Дополнительно 973 семьи смогли воспользоваться господдержкой по программе социального контракта.