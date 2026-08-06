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Общество

Улицу Кропоткина перекроют из-за проведения ярмарки

С 22:00 пятницы, 7 августа, до 20:00 субботы, 8 августа, в Калуге закроют проезд по участку улицы Кропоткина вдоль сквера Ленина.
Сергей ПЕТРОВ
06.08, 10:24
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Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение закроют на участке улицы Кропоткина от дома №43/8 до дома №9/10 на площади Старый Торг.

Время работы ярмарки 7 и 8 августа с 9:00 до 18:00.

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