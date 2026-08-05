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Общество

В Калуге 6 августа отключат холодную воду на Грабцевском шоссе и Зерновой

Администрация Калуги предупредила жителей о плановом отключении холодной воды.
Сергей ПЕТРОВ
05.08, 09:49
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Оно запланировано на 6 августа и продлится с 9:00 до 17:00. Причина – ремонтные работы на водопроводных сетях.

Без воды останутся жилые дома и организации по нескольким адреса:

- Грабцевское шоссе д. 35в, 37б, 39б

- ул. Зерновая д. 36, 40

На соседних участках – от дома 22а до дома 39 по Грабцевскому шоссе – давление воды снизится, но подача полностью не прекратится.

Для жителей отключаемых домов организуют подвоз воды.

После завершения работ возможно кратковременное появление примесей в воде.

Калужанам советуют заранее сделать запас воды для хозяйственных нужд.

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