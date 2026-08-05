В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

В Калуге 7 августа на время «Цифрового забега» перекроют часть набережной Яченского водохранилища. Движение ограничат с 07:50 до 09:00.

Перекроют участок от улицы Калуга-Бор до лестницы, ведущей к музею истории космонавтики. Это делается для безопасности бегунов и зрителей.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и не подъезжать к закрытому участку в это время.