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Общество

В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

Сергей ПЕТРОВ
05.08, 09:01
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В Калуге 7 августа на время «Цифрового забега» перекроют часть набережной Яченского водохранилища. Движение ограничат с 07:50 до 09:00.

Перекроют участок от улицы Калуга-Бор до лестницы, ведущей к музею истории космонавтики. Это делается для безопасности бегунов и зрителей.

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и не подъезжать к закрытому участку в это время.

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