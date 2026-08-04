Вместо ограждений – унитаз: калужане креативно отмечают опасные ямы

Фото: Константин Тюрин.

Калужане продолжают креативно бороться с дорожными ямами. На этот раз объектом народного творчества стал перекрёсток улиц Суворова и Герцена. Местные жители обозначили провал на дороге... унитазом. Фото прислали в редакцию 4 августа.

Это уже не первый случай, когда горожане используют предметы домашнего обихода для ограждения опасных участков. Ранее на провале по улице Октябрьской красовался обычный стул. В городе сложилась новая традиция – когда коммунальщики не спешат огораживать ямы, это делают сами жители, проявляя чудеса изобретательности.

Очевидно, что яма на перекрёстке – не единственная проблема. Но пока чиновники думают, как её устранить, калужане уже решили вопрос с обозначением опасного места. И пусть это выглядит нестандартно, главное – водители и пешеходы теперь точно заметят провал.

Остаётся только надеяться, что городские службы всё-таки возьмутся за ремонт.