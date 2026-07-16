На улицах Калуги опасные ямы начали ограждать мебелью

Об этом в четверг, 16 июля, рассказала нам читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, один из проблемных участков находится на улице Октябрьской напротив дома № 13, корпус 1, вблизи парка Циолковского.

— В прошлом году только привели в порядок этот участок после многочисленных жалоб жителей близлежащих домов, - рассказывает горожанка. - А в этом опять всю дорогу разрыли, и даже огородить как следует не могут!

По словам калужанки, аналогичная ситуация складывается и на улице Кирова.

Редакция обратилась в управление городского хозяйства за комментарием. Ждём ответ.