Коммунальщики Калуги работают круглосуточно, чтобы город был чистым
В субботу, 1 августа, городская администрация Калуги опубликовала видеоролик о работе коммунальщиков.
На кадрах показано, как специализированная техника очищает улицы от грязи и пыли.
- Каждый день и днем и ночью специализированная техника на улицах города проводит механизированную мойку проезжей части и тротуаров, вакуумную уборка прилотковой зоны, – сообщили в администрации.
В работе задействованы комбинированные дорожные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, тракторы и так называемые «чистики». Вся эта техника ежедневно следит за чистотой улиц.
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