Коммунальщики Калуги работают круглосуточно, чтобы город был чистым

В субботу, 1 августа, городская администрация Калуги опубликовала видеоролик о работе коммунальщиков.

Фото: Администрация городского округа города Калуги.

На кадрах показано, как специализированная техника очищает улицы от грязи и пыли.

- Каждый день и днем и ночью специализированная техника на улицах города проводит механизированную мойку проезжей части и тротуаров, вакуумную уборка прилотковой зоны, – сообщили в администрации.

В работе задействованы комбинированные дорожные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, тракторы и так называемые «чистики». Вся эта техника ежедневно следит за чистотой улиц.