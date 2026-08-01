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Общество

Коммунальщики Калуги работают круглосуточно, чтобы город был чистым

В субботу, 1 августа, городская администрация Калуги опубликовала видеоролик о работе коммунальщиков.
Сергей ПЕТРОВ
01.08, 12:52
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Фото: Администрация городского округа города Калуги.
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На кадрах показано, как специализированная техника очищает улицы от грязи и пыли.

- Каждый день и днем и ночью специализированная техника на улицах города проводит механизированную мойку проезжей части и тротуаров, вакуумную уборка прилотковой зоны, – сообщили в администрации.

В работе задействованы комбинированные дорожные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, тракторы и так называемые «чистики». Вся эта техника ежедневно следит за чистотой улиц.

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