В парке Циолковского убрали опасные штыри
В четверг, 30 июля, калужанка вновь подняла вопрос о штырях и трубах, оставшихся после демонтажа мусорного контейнера.
По её словам, опасные предметы долгое время не убирали.
— На месте, где полгода назад выкопали урну, до сих пор торчат заострённые штыри и труба неизвестного назначения, - писала горожанка. - Это создаёт угрозу жизни и здоровью, играющим рядом детям.
По словам представителя администрации города Калуги, опасные штыри уже срезали.
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