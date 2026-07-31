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Общество

В парке Циолковского убрали опасные штыри

Евгения Родионова
31.07, 11:28
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В четверг, 30 июля, калужанка вновь подняла вопрос о штырях и трубах, оставшихся после демонтажа мусорного контейнера.

По её словам, опасные предметы долгое время не убирали.

— На месте, где полгода назад выкопали урну, до сих пор торчат заострённые штыри и труба неизвестного назначения, - писала горожанка. - Это создаёт угрозу жизни и здоровью, играющим рядом детям.

По словам представителя администрации города Калуги, опасные штыри уже срезали.

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