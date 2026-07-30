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Общество

В парке Циолковского уберут штыри от мусорки

Евгения Родионова
30.07, 14:32
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В четверг, 30 июля, калужанка снова рассказала о проблеме с штырями и трубами в комментариях в социальной сети.

По её словам, штыри от мусорки и трубы, торчащие из земли так и не убрали.

— Полгода назад там выкопали мусорное ведро и оставили острейшие штыри в земле и какую-то левую трубу, - пишет горожанка. - Здесь постоянно гуляют дети. Это очень опасно.

По словам администрации города штыри уберут сегодня-завтра.

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