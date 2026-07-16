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Общество

В парке Циолковского острые штыри в земле угрожают жизни детей

Евгения Родионова
16.07, 15:00
2 597
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Об этом в четверг, 16 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, полгода назад там выкопали мусорное ведро и оставили острейшие штыри в земле и какую-то левую трубу.

— На этом месте постоянно гуляют дети, - пишет горожанка. - Упадут - жди беды.

— В течение двух дней специалисты выйдут на место для уборки штырей, - прокомментировала ситуацию администрация города Калуги.

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