В парке Циолковского острые штыри в земле угрожают жизни детей

Об этом в четверг, 16 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, полгода назад там выкопали мусорное ведро и оставили острейшие штыри в земле и какую-то левую трубу.

— На этом месте постоянно гуляют дети, - пишет горожанка. - Упадут - жди беды.

— В течение двух дней специалисты выйдут на место для уборки штырей, - прокомментировала ситуацию администрация города Калуги.