В парке Циолковского острые штыри в земле угрожают жизни детей
Об этом в четверг, 16 июля, рассказала калужанка в комментариях в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, полгода назад там выкопали мусорное ведро и оставили острейшие штыри в земле и какую-то левую трубу.
— На этом месте постоянно гуляют дети, - пишет горожанка. - Упадут - жди беды.
— В течение двух дней специалисты выйдут на место для уборки штырей, - прокомментировала ситуацию администрация города Калуги.
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