В Калуге прошёл открытый урок по стрельбе для ветеранов СВО и детей с ОВЗ
Главными участниками стали ветераны боевых действий – участники СВО, в том числе с поражениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения. Также на занятие пригласили подростков с ограниченными возможностями здоровья, которые хотят заниматься этим видом спорта.
Организовали встречу депутат областной Думы, директор спортшколы «Эверест» Андрей Кулёмин и директор спортивной школы «Снайпер» Алексей Бычин. Специальным гостем стал российский спортсмен, участник трёх Олимпиад, мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина Валерий Кобелев.
Гости ознакомились с видами оружия и попробовали свои силы в стрельбе. Ветеран СВО, чемпион России по пауэрлифтингу Анатолий Девушкин впервые испытал биатлонную установку, предназначенную для людей с нарушением зрения. Кроме того, на площадке представили волейбол сидя, голбол, пауэрлифтинг, армрестлинг и настольный теннис.
- Эти направления выбраны неслучайно. Их главное преимущество – доступность. Они не требуют сложной физической подготовки или специфических навыков. Главная миссия центра – показать участникам СВО, взрослым и детям с ОВЗ, что жизнь после травмы продолжается. Спорт здесь выступает мощным инструментом адаптации, – отметил Андрей Кулёмин.
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