Калужский аэропорт возобновил работу после ночного закрытия
Утром 30 июля калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.
Росавиация отменила ограничения в 7:26.
Закрытие продлилось почти семь часов. Аэропорт перестал работать накануне вечером – с 23:45 29 июля. Причиной стали меры безопасности полётов.
Сейчас рейсы выполняются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.
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