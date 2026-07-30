Калужский аэропорт возобновил работу после ночного закрытия

Утром 30 июля калужский аэропорт снова начал принимать и отправлять самолёты.

Росавиация отменила ограничения в 7:26.

Закрытие продлилось почти семь часов. Аэропорт перестал работать накануне вечером – с 23:45 29 июля. Причиной стали меры безопасности полётов.

Сейчас рейсы выполняются по расписанию, аэропорт работает в штатном режиме.