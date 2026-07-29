Более 900 калужан заплатили за газ после рейдов и избежали отключения
На сегодняшний день поставки газа приостановлены уже более чем 350 абонентам. Суммарный долг превысил 14 миллионов рублей.
При этом ещё 914 жителей, которые задолжали в общей сложности 20 миллионов рублей, оплатили свои долги во время рейдов. Это позволило им избежать отключения. О всех запланированных мероприятиях абонентов заранее уведомили в установленном порядке.
В ходе рейдов специалисты также проверили домовладения, которые были отключены ранее. Выявлено 20 фактов самовольного подключения к газораспределительной сети. По каждому случаю составили акты, абонентов повторно отключили, а материалы направили в полицию для привлечения виновных к ответственности.
- Наряду с отключениями мы регулярно проводим работу по информированию населения о необходимости своевременной оплаты за газ и передачи показаний приборов учета газа. Помимо долга за потребленный газ неплательщику позже придется самостоятельно оплатить расходы за отключение и повторное подключение газоиспользующего оборудования, – сообщил заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Константин Гордиенко.
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