Дорожники заделали ямы на пяти улицах Калуги
На этой неделе в Калуге завершили очередной этап ямочного ремонта на городских дорогах.
Об итогах работ рассказали в администрации областного центра.
Дорожные бригады устранили повреждения асфальтового покрытия на нескольких участках. В списке отремонтированных объектов – улица Карла Либкнехта на отрезке от Телевизионной до Московской, переулок Кирова, а также проезд в Анненках от дома № 24 до дома № 40.
Кроме того, ямы заделали на локальных участках Сиреневого бульвара и бульвара Моторостроителей.
В городской администрации отметили, что ремонтные работы на этом не завершаются. В ближайшее время дорожники перейдут на улицы Бутомы и Тарутинскую, где также планируется устранить ямы и выбоины.
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