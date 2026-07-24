Дорожники заделали ямы на пяти улицах Калуги

На этой неделе в Калуге завершили очередной этап ямочного ремонта на городских дорогах.

Об итогах работ рассказали в администрации областного центра.

Дорожные бригады устранили повреждения асфальтового покрытия на нескольких участках. В списке отремонтированных объектов – улица Карла Либкнехта на отрезке от Телевизионной до Московской, переулок Кирова, а также проезд в Анненках от дома № 24 до дома № 40.

Кроме того, ямы заделали на локальных участках Сиреневого бульвара и бульвара Моторостроителей.

В городской администрации отметили, что ремонтные работы на этом не завершаются. В ближайшее время дорожники перейдут на улицы Бутомы и Тарутинскую, где также планируется устранить ямы и выбоины.